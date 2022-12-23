Если вы ломаете себе голову по поводу того, что подарить в новогодние праздники вашим любящим рисовать родственникам или друзьям, решение есть! Это не кисти, карандаши, фломастеры или книжки-раскраски, а планшеты для рисования XPPen Artist Series и Artist Pro Series, а именно модели Artist 12 2nd, Artist 15.6 Pro и Artist Pro 16. Эти устройства имеют разные размеры и функциональность под разные потребности в плане рисования и проектирования.
Все три устройства получили восемь полностью настраиваемых клавиш быстрого доступа. Разница между ними заключается в том, что у Artist 15.6 Pro ещё есть и интерфейс в виде красного циферблата, а у Artist Pro 16 двойной циферблат. Эти небольшие клавиши предназначены для того, чтобы иметь под рукой больше возможностей для настройки предпочтительного стиля работы. Это позволит проще запоминать и воплощать идеи.
Все эти планшеты для рисования обладают разрешением экрана 1920 х 1080 (1080р). В настоящее время это наиболее распространённое разрешение электронных устройств, возможностей которого хватает большинству пользователей.
Стилус с 8192 степенями чувствительности к давлению обеспечивает высокую точность при создании рисунков и чертежей. У стилуса есть поддержка наклона на 60 градусов для точной имитации эффекта, как у настоящих кистей или карандаша на бумаге. Наклоном можно легко контролировать толщину проводимых линий.
Благодаря технологии полного ламинирования планшеты серий Artist Pro и Artist Series незаметно сочетают стекло и экран, создавая рабочее пространство без отвлекающих факторов и убирая лишнюю нагрузку на глаза.
В таблице ниже указаны основные отличия между планшетами.
Подробнее ознакомиться с возможностями планшетов можно, пройдя по приведённым ниже ссылкам. Также вы можете успеть получить различные скидки.
Artist 12 2nd
Artist 15.6 Pro
Artist Pro 16
Deco 01 v2
Deco mini7
Код скидки: DECV22. Экономит $2 на каждые $20.
Код скидки: ART122. Экономит $10 на каждые $150.
Коды действуют с 16.12.2022 по 31.12.2022 и подходят для всех магазинов.