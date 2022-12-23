Любители рисовать и чертить могут приобрести прекрасные устройства со скидками

Artist 12 2nd

Artist 15.6 Pro

Artist Pro 16

Если вы ломаете себе голову по поводу того, что подарить в новогодние праздники вашим любящим рисовать родственникам или друзьям, решение есть! Это не кисти, карандаши, фломастеры или книжки-раскраски, а планшеты для рисования XPPen Artist Series и Artist Pro Series, а именно модели Artist 12 2nd, Artist 15.6 Pro и Artist Pro 16. Эти устройства имеют разные размеры и функциональность под разные потребности в плане рисования и проектирования.Все три устройства получили восемь полностью настраиваемых клавиш быстрого доступа. Разница между ними заключается в том, что у Artist 15.6 Pro ещё есть и интерфейс в виде красного циферблата, а у Artist Pro 16 двойной циферблат. Эти небольшие клавиши предназначены для того, чтобы иметь под рукой больше возможностей для настройки предпочтительного стиля работы. Это позволит проще запоминать и воплощать идеи.Все эти планшеты для рисования обладают разрешением экрана 1920 х 1080 (1080р). В настоящее время это наиболее распространённое разрешение электронных устройств, возможностей которого хватает большинству пользователей.Стилус с 8192 степенями чувствительности к давлению обеспечивает высокую точность при создании рисунков и чертежей. У стилуса есть поддержка наклона на 60 градусов для точной имитации эффекта, как у настоящих кистей или карандаша на бумаге. Наклоном можно легко контролировать толщину проводимых линий.Благодаря технологии полного ламинирования планшеты серий Artist Pro и Artist Series незаметно сочетают стекло и экран, создавая рабочее пространство без отвлекающих факторов и убирая лишнюю нагрузку на глаза.В таблице ниже указаны основные отличия между планшетами.Подробнее ознакомиться с возможностями планшетов можно, пройдя по приведённым ниже ссылкам. Также вы можете успеть получить различные скидки.Код скидки:. Экономит $2 на каждые $20.Код скидки:. Экономит $10 на каждые $150.