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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Самый производительный защищённый смартфон OUKITEL WP21 станет беспроигрышной покупкой во время чемпионата мира по футболу
Смартфон с защитой от всех воздействий и с современными характеристиками
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Смартфон OUKITEL WP21 пользовался немалым спросом ещё на этапе предварительных продаж. Особый интерес к нему проявляли в России и Бразилии. Многочисленные технологические обозреватели и обычные пользователи называли его «самым крепким смартфоном 2022 года». Первые покупатели получат скидку на этот защищённый аппарат в размере свыше 50%, когда будет проводиться премьерная распродажа (24-29 ноября).



Подобно смартфонам от ведущих производителей вроде Apple, Samsung или Huawei, OUKITEL WP21 обладает чипом на техпроцессе 6 нм и экраном с частотой 120 Гц, что будет кстати в 99% популярных игр вроде Forge of Empires, League of Legend и Alto's Odyssey. Процессор MT6789 имеет на 97% более высокую вычислительную мощность и расходует на 38% меньше энергии по сравнению с прежними моделями на чипах 12 нм.



Любители фотографировать тоже не будут разочарованы возможностями WP21. Основная камера SONY 64M, профессиональная камера ночного видения SONY и камера макро GALAXY записывают 99% деталей с высоким уровнем качества.



Отличительной чертой устройства является его двухсторонний экран. Обладатель аппарата получит возможность быстро управлять музыкой, телефонными звонками, Bluetooth и камерой, без необходимости поворачивать устройство. К числу других достоинств можно отнести объём оперативной памяти в 12 ГБ и хранилище вместимостью 256 ГБ.



Проблема ведущих активный образ жизни людей может заключаться в том, что сложно найти смартфон одновременно стильный и достаточно крепкий для суровых условий окружающей природы. OUKITEL WP21 может пережить дождь, солнце или падение в воду. Наличие защиты IP68 означает устойчивость перед воздействием пыли и жидкостей, к широкому диапазону температур и водонепроницаемость при контакте с водой. Также он защищён от ударов, вибрации и солёной воды.



OUKITEL WP21 отлично годится на роль основного смартфона во время кругосветного путешествия, воздействия высоких и низких температур и непредвиденных обстоятельств. Его главным достоинством является работоспособность даже в экстремальных условиях.



Аппарат не особо большой и за счёт этого без проблем уместится в кармане. Возможностей камеры 1600 х 1200 будет достаточно большинству пользователей, чтобы сохранить воспоминания о значимых событиях своей жизни. При этом OUKITEL WP21 переживёт падение с высоты 55 см на твёрдую поверхность и воздействие песка, пыли и воды.

Купить смартфон Oukitel WP21

#oukitel
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wwr222
08:04
Я снимал кулеры и видеокарты. Даже одна кочка/яма может прикончить комп. Не выкидывайте коробку , пенопласт и пакет от упаковки корпуса, может пригодиться. Если сами не в состоянии грузить вещи, то см...
Как перевозить компьютер – в пределах населенного пункта, между городами и между разными странами
Андрей Петров
07:58
Так то оно и ничего, но 400 грамм веса...
Самый производительный защищённый смартфон OUKITEL WP21 станет беспроигрышной покупкой во время чемпионата мира по футболу
Антон Васильев
07:57
"свободный рынок"
США полностью запретили реализацию внутри страны продукции Huawei и ещё четырёх китайских компаний
V.L.A.D.L.E.N
07:55
Ахаха. Рыночек решаетЪ.
США полностью запретили реализацию внутри страны продукции Huawei и ещё четырёх китайских компаний
wwr222
07:55
В игровой сфере это просто привело к инфляции мощностей: больше ядер - хуже оптимизация. Ничего кардинально не меняется. А вот платить за комп стали больше. Хер знает, какое это улучшение.
4 лучших процессора для игровых ПК по моему мнению
Stupid Miner
07:51
Опять реклама обрыгалинка. 🤦
Один из лучших игровых процессоров, Intel Core i7-13700KF, рекордно подешевел в Ситилинке
Серегарус
07:48
Хуавэй как не подлизывала амерам, всё равно кинули
США полностью запретили реализацию внутри страны продукции Huawei и ещё четырёх китайских компаний
Алексей Румянцев
07:43
фпс поднялись?
Видеокарты NVIDIA GeForce 700 и 600 серии получили новый драйвер для устранения уязвимостей
Дмитрий
07:42
Видел за 33 на али. я взял просто к за 34 ну для России хорошая скидка удивлен что его еще не выгребли весь. Видимо ночью тока дропнули. как альтернатива на авито тоже полно за такую цену.
Один из лучших игровых процессоров, Intel Core i7-13700KF, рекордно подешевел в Ситилинке
Gringo
07:27
Молодцы.
Epic Games собирается устроить на Новый год большую акцию, каждый день раздавая по бесплатной игре
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