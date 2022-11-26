Смартфон OUKITEL WP21 пользовался немалым спросом ещё на этапе предварительных продаж. Особый интерес к нему проявляли в России и Бразилии. Многочисленные технологические обозреватели и обычные пользователи называли его «самым крепким смартфоном 2022 года». Первые покупатели получат скидку на этот защищённый аппарат в размере свыше 50%, когда будет проводиться премьерная распродажа (24-29 ноября).
Подобно смартфонам от ведущих производителей вроде Apple, Samsung или Huawei, OUKITEL WP21 обладает чипом на техпроцессе 6 нм и экраном с частотой 120 Гц, что будет кстати в 99% популярных игр вроде Forge of Empires, League of Legend и Alto's Odyssey. Процессор MT6789 имеет на 97% более высокую вычислительную мощность и расходует на 38% меньше энергии по сравнению с прежними моделями на чипах 12 нм.
Любители фотографировать тоже не будут разочарованы возможностями WP21. Основная камера SONY 64M, профессиональная камера ночного видения SONY и камера макро GALAXY записывают 99% деталей с высоким уровнем качества.
Отличительной чертой устройства является его двухсторонний экран. Обладатель аппарата получит возможность быстро управлять музыкой, телефонными звонками, Bluetooth и камерой, без необходимости поворачивать устройство. К числу других достоинств можно отнести объём оперативной памяти в 12 ГБ и хранилище вместимостью 256 ГБ.
Проблема ведущих активный образ жизни людей может заключаться в том, что сложно найти смартфон одновременно стильный и достаточно крепкий для суровых условий окружающей природы. OUKITEL WP21 может пережить дождь, солнце или падение в воду. Наличие защиты IP68 означает устойчивость перед воздействием пыли и жидкостей, к широкому диапазону температур и водонепроницаемость при контакте с водой. Также он защищён от ударов, вибрации и солёной воды.
OUKITEL WP21 отлично годится на роль основного смартфона во время кругосветного путешествия, воздействия высоких и низких температур и непредвиденных обстоятельств. Его главным достоинством является работоспособность даже в экстремальных условиях.
Аппарат не особо большой и за счёт этого без проблем уместится в кармане. Возможностей камеры 1600 х 1200 будет достаточно большинству пользователей, чтобы сохранить воспоминания о значимых событиях своей жизни. При этом OUKITEL WP21 переживёт падение с высоты 55 см на твёрдую поверхность и воздействие песка, пыли и воды.