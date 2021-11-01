Спасибо поколению iPhone 12 и iPhone 13.

На прошлой неделе компания Apple опубликовала годовой отчёт по форме 10-K, поскольку в календаре этого производителя электроники в конце сентября завершился весь 2021 фискальный год. Многие показатели в этом отчёте приводятся именно в годовом выражении, что позволяет более крупно взглянуть на динамику изменения основных параметров, характеризующих деятельность компании в прошедшем периоде.

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Источник изображения: Apple

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Следует отметить, что в 2020 фискальном году выручка от реализации смартфонов Apple сократилась на 3%, поэтому продемонстрированный в 2021 фискальном году прирост на 39% на этом фоне кажется ошеломительным успехом. В прошедшем периоде выручка от реализации смартфонов опять превысила уровень в 50% от совокупной, она к тому же и росла быстрее всех других направлений деятельности. Как поясняет Apple в своём отчёте, выручка росла за счёт появления новых моделей iPhone в сентябре этого и прошлого календарного года, а также за счёт благоприятной структуры продаж. По всей видимости, компания продавала больше дорогих моделей в отчётном периоде. Объёмы поставок в натуральном выражении Apple в своей отчётности уже давно не публикует, а на сопутствующих мероприятиях избегает упоминать о средней цене реализации, которая эту величину позволяет вычислить.