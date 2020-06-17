Греческий энтузиаст OGS в своём новом эксперименте использовал присущую процессорам Intel Comet Lake-S особенность – способность индивидуально отключать Hyper-Threading для отдельных вычислительных ядер. Ранее ради повышения стабильности работы процессора на высоких частотах приходилось отключать Hyper-Threading сразу для всех ядер, но теперь это можно делать выборочно.

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Источник изображения: HWBot, OGS

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Видеокарта GeForce RTX 2080 Ti марки GALAX была разогнана до 2760/17200 МГц при помощи жидкого азота, помогал ей процессор Intel Core i9-10900K, который достиг частоты 6.9 ГГц при том же методе охлаждения.

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Источник изображения: HWBot, OGS

Конфигурация физических и виртуальных ядер, которые сохранили активность, была необычна на фоне предшествующих поколений процессоров Intel: на десять физических ядер пришлось 16 виртуальных. В 3DMark Vantage Performance был получен результат 151 057 баллов, лучший среди одиночных видеокарт, но четвёртый в абсолютном зачёте.