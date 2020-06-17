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Core i9-10900K помог GeForce RTX 2080 Ti обновить рекорд 3DMark Vantage Performance

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Греческий энтузиаст OGS в своём новом эксперименте использовал присущую процессорам Intel Comet Lake-S особенность – способность индивидуально отключать Hyper-Threading для отдельных вычислительных ядер. Ранее ради повышения стабильности работы процессора на высоких частотах приходилось отключать Hyper-Threading сразу для всех ядер, но теперь это можно делать выборочно.

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Источник изображения: HWBot, OGS

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Видеокарта GeForce RTX 2080 Ti марки GALAX была разогнана до 2760/17200 МГц при помощи жидкого азота, помогал ей процессор Intel Core i9-10900K, который достиг частоты 6.9 ГГц при том же методе охлаждения.

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Источник изображения: HWBot, OGS

Конфигурация физических и виртуальных ядер, которые сохранили активность, была необычна на фоне предшествующих поколений процессоров Intel: на десять физических ядер пришлось 16 виртуальных. В 3DMark Vantage Performance был получен результат 151 057 баллов, лучший среди одиночных видеокарт, но четвёртый в абсолютном зачёте.

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Теги

intel экстремальный разгон geforce rtx 2080 ti comet lake-s 3dmark vantage core i9-10900k
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Борис Копыльцов
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Core i9-10900K помог GeForce RTX 2080 Ti обновить рекорд 3DMark Vantage Performance
Елисей Творимиров
16:43
К суперам претензии были не по технической части, там всё правильно "улучшили". Претензии были к "улучшению" цены.
Дебют настольных процессоров AMD Ryzen 4000 с архитектурой Zen 3 состоится в срок
Великий-Дракон Желтый
16:43
а можно и не брать эту отрыжку
AMD не чувствует конкуренции и корректирует планы, отодвигая выпуск процессоров Zen3
Великий-Дракон Желтый
16:42
это только в твоем манемерке
AMD не чувствует конкуренции и корректирует планы, отодвигая выпуск процессоров Zen3
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