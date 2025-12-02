Сайт Конференция
В мире игр Михаил Андреев
Шутер Helldivers стал «весить» на ПК всего 23 Гбайта вместо 154 Гбайт
Это называется грамотной оптимизацией.

За последний десяток лет так мы привыкли к непомерно «раздутым» требованиям современных видеоигр к объёму свободного пространства на накопителе, что даже незаметно для себя стали воспринимать это как нечто само собой разумеющееся. Практика, однако, показывает, что не всегда такие требования оправданы, а порой в них и вовсе виноваты перестраховки со стороны разработчиков.

Примером таких перестраховок, приведших к «ожирению» видеоигры, является ПК-версия шутера Helldivers 2 от студии Arrowhead: за время после релиза проект набрал 154 Гбайта, хотя технически должен «весить» в несколько раз меньше. Сделано это, по заявлениям девелоперов, было ради геймеров, до сих пор пользующихся жёсткими дисками (HDD) в качестве основного накопителя информации. Технически целая пачка файлов в ПК-версии Helldivers 2 была продублирована несколько раз для того, чтобы клиенту игры их было проще и быстрее найти и считать с жёсткого диска.

Не берёмся судить, насколько такое действие продуктивно, но сегодня разработчики сообщили, что благодаря содействию коллектива Nixxes Software смогли заставить ПК-версию Helldivers «скинуть» лишний 131 Гбайт.

По словам разработчиков, их худшие опасения не оправдались, поскольку лишь 11% пользователей персональных компьютеров, запускавших Helldivers 2 за последнюю неделю, до сих пор предпочитают классические механические жёсткие диски. Все остальные пользуются твердотельными накопителями (SSD), скорость чтения и загрузки файлов с которых радикально превосходит старые добрые HDD.

В Arrowhead добавили, что в самом неблагоприятном сценарии тесты продемонстрировали увеличение времени загрузки лобби всего на несколько секунд, а это не столь существенно, как занимание избыточного объёма пространства на накопителе ради того, чтобы эти считанные секунды скостить. Вскоре приведённая в спортивную форму версия Helldivers 2 станет доступна для загрузки. Пока что же её можно опробовать в разделе бета-версий в Steam.

#sony #helldivers 2 #sony interactive entertainment #arrowhead game studios
