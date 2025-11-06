Культовая игра остаётся доступной только на компьютерах.

Несмотря на то, что последние два поколения игровых консолей с архитектурной точки зрения не являются отдельными уникальными устройствами, преимущественно связанное с маркетинговыми причинами разделение на платформы по традиции сохраняется. Безусловно, выход игры на всех доступных платформах способствует расширению её пользовательской базы и, как следствие, росту её прибыльности, но не всегда у разработчиков есть возможность или желание распылять на это дело ресурсы.

Например, когда Activision Blizzard была приобретена игровым подразделением Microsoft, многие геймеры предположили, что в перспективе культовый проект Blizzard в лице World of Warcraft заглянет если не на все консоли, то хотя бы на Xbox. Время идёт, MMORPG продолжает оставаться ПК-эксклюзивом, и, по всей видимости, так оно будет и впредь.

По крайней мере, в недавнем интервью старший геймдиректор World of Warcraft Ион Хаззикостас напрямую заявил, что Blizzard не работает над консольными версиями своего основного источника дохода.

Вместо этого все усилия отвечающей за World of Warcraft команды направлены на выпуск обновлений и контентных дополнений. Следующим аддоном должен стать Midnight: его дата релиза пока не утоняется, но в ближайшие два месяца разработчики проведут его публичное тестирование.