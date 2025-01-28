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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Read Dead Redemption 2 смогли запустить на Snapdragon 8 Elite с низкими настройками графики
Для эмуляции использовалась программа Winlater.

Мобильный чипсет Snapdragon 8 Elite демонстрирует впечатляющие результаты в эмуляции игр класса AAA, в частности Red Dead Redemption 2. Видео, опубликованное на китайской платформе Bilibili, подтверждает возможность запуска игры на этом процессоре, хотя и с определенными ограничениями по графике.

Для эмуляции использовалась программа Winlater, известная своей способностью обеспечивать приемлемую производительность без значительного падения частоты кадров. Нужно понимать, что точное значение настроек графики в видео не указано, но предполагается, что игра работала на минимальных настройках качества.

Несмотря на это, достижение Snapdragon 8 Elite впечатляет. Ранее сообщалось, что этот чипсет способен выдавать до 160 кадров в секунду в первой части Red Dead Redemption. Также он успешно запускает Cyberpunk 2077 с частотой 60 кадров в секунду, хотя и на низких настройках. Еще одним примером его игровой мощи служит A Plague Tale: Innocence, которая работает на Snapdragon 8 Elite с частотой выше 60 кадров в секунду.

Несмотря на такие возможности Snapdragon 8 Elite, разработчики игр пока не торопятся портировать свои проекты на эту платформу, возможно, из-за широкого распространения эмуляторов.

#процессоры #игры #snapdragon 8 elite #red dead redemption 2 #эмуляция #мобильные чипсеты
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