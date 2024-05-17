Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Революция в доступе: Call of Duty 2024 войдёт в Game Pass
Это ответ на замедление прироста подписчиков сервиса. Наверное.

Wall Street Journal сообщает о стратегическом перевороте от Microsoft: новый выпуск шутера в серии Call of Duty будет доступен подписчикам Game Pass. Это первый случай в истории серии, когда доступ к полной версии игры на старте продаж предоставляется за сумму подписки, вместо стандартной покупной цены в $70.

реклама

Неясно, что именно предложит Game Pass — полный контент или ограниченный доступ, например, только к мультиплееру. Возможна и специальная расширенная подписка для доступа к игре.

Предполагается, что включение Call of Duty в Game Pass может быть ответом на замедление прироста подписчиков сервиса. С другой стороны, это рискованный шаг, учитывая потенциальную доходность новых частей серии.

Ждём детальной презентации Call of Duty с инновационным открытым миром 9 июня, после мероприятия Xbox Games Showcase.

#microsoft #activision blizzard #call of duty 2024
+
Написать комментарий (0)
Санкции США вынуждают Microsoft предложить части сотрудников в Китае релокацию за пределы страны
Microsoft будет активнее продвигать ускорители вычислений AMD среди клиентов облачного сервиса
Надежды на адекватность не оправдались: Microsoft начала отключать российские компании от своих облачных сервисов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Выбираем корпус для игрового ПК в 2024 году — 10 лучших моделей на любой вкус и кошелек
72
Phantom Fury - краткий обзор противоречивой игры
3
Ryzen 7 7700X vs Ryzen 7 7800X3D–почему при выборе процессора нужно обращать внимание на видеокарту
51
Собираем недорогой игровой компьютер, которые позволит за копейки поиграть во все новые игры
138
Что покажут на PlayStation Showcase 2024 - все сливы в одном месте
9
Проверяю современный браузер Mozilla Firefox в Windows 7 / XP, Ubuntu 14.04 и Chimbalix Linux
60
Asia Times: Покушение на Роберта Фицо может привести к усилению боевых действий на Украине
15
Обзор монитора Xiaomi Redmi G24 165 Гц за 8000 рублей
8
3 аналога Notcoin в Telegram, которые могут раздать хороший дроп
3
Космические Мегаструктуры: Астрономы обнаружили 60 кандидатов в Сферы Дайсона инопланетян
9

Сейчас обсуждают

Руслан
18:36
У нас то какой отказ от 3G, списанное борохло с других стран пусть по стране раскидают, где вообще связи нет. В далеких деревнях хоть связь появится
Чем опасен отказ сотовых операторов от сетей 3G, и кто пострадает в ходе экономии и оптимизации
SpazzRabbit
18:28
Автор жжот. Во первых pppwn. Во вторых, сначала этот взлом реализовали не на тв, а на пк из под линукс. После уже уже портировали и на виндовс, и на андроид и на тв и на распбери и тд. Вообще, почему ...
Хакеры показали рабочий способ взлома PlayStation 4 при помощи телевизора LG с технологией Smart TV
Евгений Шрайнер
18:26
Всего то 132 лярда за такое время. Они ещё и жмотяться, эт ж крайне дёшево выходит для них. Или считали не так?
В Генеральном штабе России подсчитали, какое количество вооружений Запад передал на Украину
Алексей Кузнецов
18:25
Су24 и МИГи до сих под летают. Как и вертолеты. А F16 вдруг не смогут. С чего бы?
В Британии разрабатывают радиочастотное энергетическое оружие для борьбы с беспилотниками
Cowboy Huggies
18:25
У меня знакомый амд взял, говорит на интель надоело сидеть, а райзен звучит круто.
Собираем недорогой игровой компьютер, которые позволит за копейки поиграть во все новые игры
Сергей Анатолич
18:23
Всё что из Афгана вывезли, то и поставили.
В Генеральном штабе России подсчитали, какое количество вооружений Запад передал на Украину
Сергей Анатолич
18:20
А! Вот зачем зеле ещё только две системы патриот, наверно на замок на лазурном берегу не хватает как раз двух.😂
Появилась фотография с системой Patriot предположительно в Китае
sidreshot
18:19
Очень полезно (нет).
Проверяю современный браузер Mozilla Firefox в Windows 7 / XP, Ubuntu 14.04 и Chimbalix Linux
Колючка
18:17
Конечно он знает что 4090 можно купить за 220, просто нашел по нужной ему цене.
Как работает модерация в Конференции overclockers.ru и немного о проблемах RTX 4090
Колючка
18:15
И мы всем миром должны верить не своим глазам, а этому утырку? Миллионы людей разницы не видят, он один видит - значит разница есть ? Где тогда доказательства? В мире тысячи техноблогеров, почему нет ...
Как работает модерация в Конференции overclockers.ru и немного о проблемах RTX 4090
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем