Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
«Такими темпами и Вагнеры 2 скоро появятся»: пионеры российского геймдева анонсировали переиздание прорывной стратегии «Периметр»
Оригинал вышел в 2004 году и стал вехой для всего жанра, не меньше.

реклама

Калининградская студия «К-Д Лаб» выпустила свой главный проект, инновационную стратегию «Периметр», в 2004 году — то есть, 20 лет назад. Игра действительно во многих аспектах была прорывной: нетипичные принципы налаживания экономики, разрушаемое окружение, запоминающийся саундтрек, удивительные ландшафты на картах и многое другое запомнилось поклонникам жанра на долгие годы. Если вы по каким-то причинам не застали триумфальное выступление «Периметра», то в скором времени это станет возможно благодаря обновлённой версии Perimeter: Legate Edition.

реклама

Улучшенное издание «Периметра» снабжено не только дополнением «Завет Императора» («олды» помнят, чей портрет там был на обложке?), но также поддержкой многопользовательского режима для четырёх игроков.

Также Perimeter: Legate Edition сможет задобрить фанатов оригинала следующими особенностями и «плюшками»:

  • поддержка широкоформатных мониторов;
  • улучшенные текстуры и модели;
  • поддержка пользовательских модификаций;
  • переработанный баланс;
  • новые цвета для игроков.

Выход Perimeter: Legate Edition состоится на ПК (Steam) уже 21 мая. Вы также можете прямо сейчас оценить браузерную версию игры на сайте Gamepix. По случаю анонса переиздания был представлен отдельны трейлер, который пользователи и фанаты оригинала встретили с определённой долей восторга, хотя комментариев пока мало. «Такими темпами и Вангеры 2 скоро появятся», — подытожил зритель с ником Excvositorum.

#переиздание #к д лаб #периметр
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
89
"Мятежная Луна, часть 2: Оставляющая шрамы" - еще хуже, чем первая часть (субъективное мнение)
+
Почему игровой ноутбук хуже компьютера – ставим GeForce RTX 3060 в геймерскую сборку за 90 000р
37
О том, как Египет решился продать свой город Арабским Эмиратам за $35 миллиардов
3
Как в России бесплатно получить DLC Thrones of Decay для Total War: WARHAMMER III
2
Сборка ретро-ПК - часть 3: Десктопный Pentium 233MMX против серверного Pentium Pro 200
16
Моё мнение о Fallout 4 на PS5 (PushSqare)
4
Обзор медиаплеера HIPER Media TV M5 Ultra
3
Обзор игры Half-Life 2 Episode Two - Гордон Фримен не сдается
+
Почему процессоры AMD лучше Intel – 6 причин в пользу холодных геймерских камней от тётушки Су
28

Сейчас обсуждают

ЮРА ОНИЩЕНКО
15:38
Тебя, гомно тупое, не спросил на чëм мне сидеть и что я могу
Почему процессоры AMD лучше Intel – 6 причин в пользу холодных геймерских камней от тётушки Су
Китя
15:36
3600 это имба по цене и производительности тот же 9900к только холоднее и ест всего 65вт.
Почему процессоры AMD лучше Intel – 6 причин в пользу холодных геймерских камней от тётушки Су
Tarment
15:34
Потому что юра днищенко больше не смог позволить себе Интел, то ли дело Рузан 3600!
Почему процессоры AMD лучше Intel – 6 причин в пользу холодных геймерских камней от тётушки Су
ЮРА ОНИЩЕНКО
15:33
Как по мне 10-я серия ещë годная была, на этом интел для меня закончился
Почему процессоры AMD лучше Intel – 6 причин в пользу холодных геймерских камней от тётушки Су
Китя
15:32
Зря годные процы были у интел 9900к, 11900к. но не эти печки типа 13900к и 14900к. а про KS это вообще для поджигателей.
Почему процессоры AMD лучше Intel – 6 причин в пользу холодных геймерских камней от тётушки Су
N1ghtwish
15:32
Надо смотреть по факту, я 3года назад тоже думал, что идея с E-core бредовая, а потом вышел 12400F, который можно гнать по шине и LGA1700 получился очень удачным сокетом.
Процессоры Core Ultra 200 на сокете LGA 1851 выйдут осенью и будут поддерживать только DDR5
Tarment
15:29
слепой и тупой, как и все амдшники, а рассуждают о технологиях, и друг друга самолайкают, типичные потребители амд кала
Почему процессоры AMD лучше Intel – 6 причин в пользу холодных геймерских камней от тётушки Су
Windmark
15:27
Kcas 700 у меня до сих пор в полном здравии 😁 3 системы пережил, а вот Залман перед ним сдох от грозы , хорошо что за собой ничего не утянул
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
Багровый Фантомас
15:25
Интел сегодня комичная компания, выпускающая смешные продукты: 1. Десктопный процы с двумя типами яйдер и у них разные наборы инструкций (это пестец товарищи). 2. Thread director не работает нормально...
Почему процессоры AMD лучше Intel – 6 причин в пользу холодных геймерских камней от тётушки Су
ABC
15:25
А почему бы и нет?) Прогорающие вместе с сокетом процессоры X3D на вендоров списали, и ничего)
Почему процессоры AMD лучше Intel – 6 причин в пользу холодных геймерских камней от тётушки Су
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем