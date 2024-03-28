Такие нынче времена.

Издательство SEGA объявило о проведении новой волны сокращений, в рамках которой работы лишилось 240 человек. Информацию об этом распространило издание Video Games Chronicle, указав, что большинство уволенных сотрудников пришлось на европейское подразделение и студию Creative Assembly. Последняя, как вы знаете, отвечает за серию стратегий Total War.

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Также стало известно, что SEGA приняла решение о выводе из-под своего крыла студии Relic Entertainment, которую мы знаем по стратегиям серии Company of Heroes, стратегии Age of Empires IV и другим известным проектам. Представители студии утверждают, что им удалось добиться выкупа с помощью некоего стороннего инвестора. А вот меньше всего от сокращений пострадала SEGA HARDLight, которая занимается разработкой мобильных проектов.

Сама же Relic Entertainment объявила, что поддержка стратегии Company of Heroes 3 продолжится. Так, в апреле владельцы игры должны получить патч 1.6, который добавит в игру новый контент и несколько уникальных механик.

Напомним, в ноябре прошлого года стало известно, что SEGA решила сосредоточить усилия на крупных проектах от внутренних студий. В числе последних есть Creative Assembly, которая должна вернуться в «привычный для себя жанр» после отмены шутера HYENAS.