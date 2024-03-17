Такое сейчас востребовано.

Разработчики из британской студии SFB Games представили новый трейлер своего приключенческого хоррора Crow Country с графическим стилем, явно отсылающим к золотой эпохе PlayStation 1. Свежий видеоматериал также сообщает точную дату релиза.

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Crow Country поступит в продажу 9 мая на ПК (есть страница в Steam) и на PlayStation 5. Действие игры происходит в 1990 году в заброшенном парке развлечений «Страна Ворон» в Атланте. Странная девушка Мара Форест отправляется исследовать здешние локации в поисках ответов на многие вопросы. Причину закрытия того самого парка развлечений тоже предстоит выяснить, а ещё разобраться в вопросах природы «непростительного греха» и «безрассудной человеческой жадности».

Вы уже заметили, что в стилистическом плане Crow Country действительно берёт многое у классики жанра (первых частей Resident Evil и Silent Hill, например). Поклонники древностей смогут найти здесь знакомые «древности»: детали интерфейса, своеобразно оформленные полоски здоровья, устройство инвентаря и многое другое.

Игровой процесс грядущего проекта от SFB Games тоже не отстаёт от эстетики в плане общих заимствований: неторопливое исследование локаций, поиск нужных предметов и дальнейшее их комбинирование, дозированные стычки с монстрами.

«Открывая новые области, а также возвращаясь в предыдущие, чтобы найти в них то, что было недоступно прежде, вы постепенно начнёте понимать, почему Эдвард закрыл свой парк и куда он таинственным образом исчез. До вас уже доходили весьма тревожные слухи, но они ведь не могут быть правдой... верно?

Для посетителей, которым интереснее считать ворон и просто смотреть по сторонам, предусмотрен «Режим исследования», который позволяет свободно бродить по парку, не боясь нападения загадочных монстров, разгуливающих по «Стране Ворон». К тому же, если бы вы знали, ЧТО они на самом деле такое...» — гласит официальное описание проекта в Steam.

Если вас заинтересовала Crow Country, то в магазине Valve уже несколько месяцев доступна для скачивания демоверсия. Кое-какие первые впечатления об игре можно составить уже с её помощью. А мы лишь напомним, что проект был отмечен жюри нескольких премий. Например, его выделяли в категории «Самый ожидаемый хоррор» на The Horror Game Awards 2023, но победа досталась ремейку Silent Hill 2.