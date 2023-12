Амбициозное, как No Man’s Sky.

Разработчики из британской студии Hello Games не только не забрасывают поддержку своего космического приключения No Man’s Sky, но также находят время и средства для разработки новых проектов. Несколько лет назад в продажу поступила милая приключенческая головоломка The Last Campfire, а сейчас настало время для нового анонса. Оказалось, что британцы пять лет уже трудятся над своим новым проектом — Light No More.

реклама

Новая игра — это многопользовательское приключение, в котором во главу всего ставится несколько ключевых механик: исследование, выживание и строительство. Действие Light No More происходит в процедурно генерируемой фэнтезийной планете, размерами похожей на Землю.

Разработчики уверяют, что мир Light No More — действительно открытый. Тут не будет границ, зато найдётся много места для уникальных биомов, врагов и ценных ресурсов. По заверениям авторов, игроки смогут забраться буквально на любую возвышенность, плыть по течению рек или вовсе выйти в открытое море. Даже полёты на драконах должны быть.

Hello Games поставила перед собой максимально амбициозную задачу — попытаться соединить в своём новом произведении глубину ролевой игры и свободу выживания в песочнице. Здесь будет много приключений в духе классического фэнтези.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

На данный момент у Light No More нет даты релиза, зато имеется своя страница в Steam.