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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Авторы No Ma’s Sky анонсировали свой новый проект — многопользовательское приключение Light No More
Амбициозное, как No Man’s Sky.

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Разработчики из британской студии Hello Games не только не забрасывают поддержку своего космического приключения No Man’s Sky, но также находят время и средства для разработки новых проектов. Несколько лет назад в продажу поступила милая приключенческая головоломка The Last Campfire, а сейчас настало время для нового анонса. Оказалось, что британцы пять лет уже трудятся над своим новым проектом — Light No More.

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Новая игра — это многопользовательское приключение, в котором во главу всего ставится несколько ключевых механик: исследование, выживание и строительство. Действие Light No More происходит в процедурно генерируемой фэнтезийной планете, размерами похожей на Землю.

Разработчики уверяют, что мир Light No More — действительно открытый. Тут не будет границ, зато найдётся много места для уникальных биомов, врагов и ценных ресурсов. По заверениям авторов, игроки смогут забраться буквально на любую возвышенность, плыть по течению рек или вовсе выйти в открытое море. Даже полёты на драконах должны быть.

Hello Games поставила перед собой максимально амбициозную задачу — попытаться соединить в своём новом произведении глубину ролевой игры и свободу выживания в песочнице. Здесь будет много приключений в духе классического фэнтези.

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На данный момент у Light No More нет даты релиза, зато имеется своя страница в Steam.

#hello games #light no more
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