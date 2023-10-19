Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Видео: релизный трейлер градостроительного симулятора Cities: Skylines II
Игра была тепло принята публикой.

реклама

Разработчики из студии Colossal Order совместно с издательством Paradox Interactive представили релизный трейлер градостроительного симулятора Cities: Skylines II. Проект действительно поступит в продажу в ближайшее время, материалы от критиков уже подоспели.

реклама

На момент написания данного материала у Cities: Skylines II набралось 80 % рейтинга на основании 19 рецензий. Рецензентам понравился геймплей и внешний вид симулятора, но его производительность стала основной причиной для недовольства. Авторы смогли рассмотреть в сиквеле хорошую базу для будущих обновлений — она по своим масштабам и устройству уже сейчас больше той, что была на старте оригинала.

Напомним, Cities: Skylines II выйдет 24 октября на ПК. Проект получил перевод на русский язык, цены в Steam начинаются с 1600 рублей за базовое издание. Как и в случае с предыдущей частью, Cities: Skylines II предложит строить город с нуля и превратить его в процветающий мегаполис. Игроку нужно будет прокладывать дороги и разрабатывать инфраструктуру, обеспечивающую повседневную жизнь.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

«Жизнь города в ваших руках, так что планируйте все наперед. У каждого решения есть последствия. Сможете подтолкнуть промышленность и использовать торговлю для развития экономики? Как сделать жилые районы процветающими, не снизив активность делового центра? Как дать людям то, чего они хотят, оставшись в рамках бюджета?» — гласит официальное описание проекта в Steam.

#paradox interactive #colossal order #cities skylines ii
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Градострой Cities Skylines II обзавёлся системными требованиями — для игры рекомендуется крайне неслабый компьютер
Многострадальная Vampire the Masquerade — Bloodlines 2 выйдет только через год
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как разработчики AIDA64 испортили оформление утилиты
60
О сборке в корпусе Lian Li Lancool 205, температуре и комплектующих
16
Почему я не буду покупать Intel Core i9-14900K (спойлер - он меня разочаровал)
48
AdGuard Extra - новый уровень борьбы с рекламой от YouTube
20
Системы искусственного интеллекта как никогда близки к прохождению теста Тьюринга на разумность
10
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Октябрь)
29
США готовятся к конфликту с Россией и Китаем с возможным применением ядерного оружия
15
Тайные и явные причины увольнения более 1000 сотрудников компании Qualcomm
3
Израильские "Леопарды" готовы к вторжению в Газу — EAT
5
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090
9

Сейчас обсуждают

mayday30
20:48
Вот так и душат свободы в России!
Томский водоканал уличили в майнинге криптовалют
Евграф Поликарпович
20:48
Просто трахнул?
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
Евграф Поликарпович
20:48
Ты и дядю драл? затем убил, хранил в холодильнике и жрал по ночам. Людоед, кто вкуснее для тебя, твоя тётя Клара Исаковна или твой дядя Рафаэль.
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
Авторитетный Ферзь
20:47
нет, дядю я не жрал
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
Авторитетный Ферзь
20:46
чё ты ко мне пристал, распроси об этом дядю Рафаэля Маршака
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
Евграф Поликарпович
20:45
Ты и дядю своего отымел, а потом убил и сожрал?
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
Евграф Поликарпович
20:44
это не домыслы, ты сам признался, что ты её драл, потом убил, затем хранил труп в холодильнике и жрал его потихонечку. Ты людоед?
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
Авторитетный Ферзь
20:44
Клара была тётя по дядиной линии, ну ты понел
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
Евграф Поликарпович
20:43
мало того что ты порешил свою тётю, так ты её ещё и сожрал, ты людоед?
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
Авторитетный Ферзь
20:43
я нет это досужие домыслы
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем