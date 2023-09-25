Рост серьёзный.

«Лаборатория Касперского» сообщила о динамичном росте кибератак по всему миру — об этом сообщил сам глава компании Евгений Касперский. По словам руководителя, ежедневно «Лаборатории Касперского» приходится сталкиваться с 400 тысячами новых вредоносных файлов.

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В интервью российским СМИ Евгений Касперский заявил следующее: «Рост атак есть везде на самом деле, это глобальная проблема. Мы каждый день собираем примерно 400 тыс. новых файлов, которые ни разу не видели до этого, причём именно зловредных файлов. Какие-то из них уже "детектятся", потому что сигнатура хорошо срабатывает, но, конечно, далеко не все».

Глава «Лаборатории Касперского» также рассказал, что цели у злоумышленников остаются прежними. Очень часто кибератакам подвергается инфраструктура бизнеса и госсектора, предприятий промышленности. Евгений Касперский уточняет: «В большинстве своём хакеры говорят на китайском, дальше испанский, португальский, только потом русский, английский и broken english, турецкий».

Отдельные российские СМИ, ссылаясь на данные исследования МТС RED, сообщают, что общее число кибератак на российские компании в апреле-июне выросло в два раза — до 12,7 тысяч инцидентов. При нынешних обстоятельствах особенно не повезло IT-компаниям, поскольку количество атак в их отношении выросло до 4 тысяч.

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Эксперты считают, что объём российского рынка кибербезопасности в ближайшее время продолжит свой рост — в среднем на 24 % в год. Таким образом, к 2027 году рынок должен вырасти до 559 миллиардов рублей.