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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Данные исследования: с начала 2023 года российские геймеры потратили на игры около 135 миллиардов рублей
До конца года показатель может вырасти до 167 млрд. руб.

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Российские СМИ со ссылкой на исследование онлайн-школы XYZ сообщают, что с начала текущего года российские геймеры потратили на игры около 135 млрд. руб., а к концу года объём рынка должен достигнуть 167 млрд. руб.

Источник изображения: Максим Cтулов / «Ведомости»

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По оценкам XYZ School, около 107 млрд. руб., или 79 % от всех средств, прошло через официальные каналы, а оставшийся 21 % (28 млрд. руб.) прошло через посредников-перекупщиков. Речь идёт о покупке физических изданий на дисках, покупках через турецкие и казахские аккаунты в Steam, а также через онлайн-магазины посредников с ключами активации от различных игр и внутриигровые товары.

Такие данные представители онлайн-школы могли заполучить в результате опроса 1200 российских геймеров. Здесь уточняется, что игроками считались те, кто ответил, что играет в видеоигры несколько раз в неделю. В результате опроса удалось установить, что каждый игрок в среднем потратил с января по август 5400 руб. на игры. Если вспомнить, что в России сегодня примерно около 25 млн. игроков (опять же, по оценке XYZ School), то совокупные траты можно оценить в 135 млрд. руб.

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Независимый эксперт Александр Кузьменко подтвердил реалистичность оценки XYZ School, с ним также согласился основатель Watt Studio Егор Томский. Чуть ранее российские СМИ со ссылкой на исследования сообщали, что серый рынок видеоигр в России с начала 2023 года превысил легальный в два раза. Эксперты убеждены, что данный разрыв в дальнейшем будет только увеличиваться.

#игры #исследования
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