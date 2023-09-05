Решение, которое может вызвать вопросы.

Компания Lesta Games, известная на рынках РФ и РБ как разработчик онлайн-экшенов «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz, решила серьёзным образом пересмотреть рабочее расписание своих сотрудников. С сентября месяца все специалисты должны проводить в офисе по девять часов в день, который теперь начинается в 9:30 и длится до 18:30. Работа в удалённом формате отменяется полностью.

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В беседе с представителем портала dev.by один из сотрудников рассказал, что если прийти в офис до начала рабочего дня или уйти после его окончания, то это время засчитано не будет. А если специалист по какой-то причине будет находиться в офисе меньше положенного времени, то у него вычтут сумму за неотработанное время.

Также с ноября текущего года у Lesta Games грядёт ещё одно новшество — штрафы за опоздания и прогулы. Если подобные нарушения будут носить систематический характер, то штрафовать в таком случае будут не только сотрудника, но и его руководителя.

Компания Lesta Games в беседе с журналистом dev.by подтвердила своё решение отказаться от удалёнки и ввести 9-часовой рабочий день. Руководство студии рассчитывает с помощью данного новшества «повысить производительность и эффективность» на 25 %. Многочисленные исследования по поводу концентрации внимания человека в течении рабочего дня говорят об обратном, но, видимо, у Lesta Games на руках есть какие-то свои «метрики» на этот счёт.

Также для минского офиса Lesta Games были добавлены и приятные бонусы в виде бесплатных завтраков, обедов и ужинов. Сотрудники утверждают, что завтра заканчивается в 8:30, а ужин начинается в 20:00. Кто будет вечером оставаться лишних 1,5 часа в офисе на ужин — вопрос открытый. Видимо, нужно дождаться новых заявлений от работников студии, которые бы уточнили все неясности.