Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Видео: релизный трейлер Armored Core VI: Fires of Rubicon
Красивый и зрелищный.

реклама

Разработчики из FromSoftware опубликовали релизный трейлер своего грядущего ролевого экшена Armored Core VI: Fires of Rubicon. Проект должен поступить в продажу уже после завтра, 24 августа, на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.

реклама

Сам трейлер — ещё одна нарезка с реальными геймплейными кадрами про битвы огромных роботов, пилотируемых людьми. Авторы также показали драматичные вставки со сборкой роботов в огромном цеху с нарочито точечной подсветкой корпусов и атмосферными огнями проблесковых маячков.

В грядущей Armored Core VI: Fires of Rubicon игроки смогут управлять собственными мехами в скоростных сражениях, где можно двигаться в любом направлении, и попробовать добиться победы, используя преимущества сложных участков и подвижность мехи на земле и в воздухе.

Игра позволяет подстраивать меху под собственный стиль управления. Выбор тех или иных деталей не только меняет атаки мехи, но и напрямую влияет на её движения и стиль боя, позволяя выбирать для каждого задания особую стратегию.

Также игра постарается удивить пользователя сражениями с мощными боссами на близкой и дальней дистанции с использованием широкого спектра наступательных и оборонительных тактик.

#fromsoftware #armored core vi fires of rubicon
рекомендации
4070 Ti MSI Gaming за копейки - надо брать
4080 Gigabyte Aorus почти за 110тр в Регарде
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Системные требования Armored Core VI: Fires of Rubicon от создателей Elden Ring оказались на редкость щадящими
Авторы Armored Core VI: Fires of Rubicon показали новый геймплей игры и PvP-режим
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Россия продемонстрировала целый спектр новейшей высокоточной артиллерии
2
И еще раз о проблеме нехватки видеопамяти
31
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Август)
3
Почему сегодня выгодно покупать видеокарты на Авито – 10 советов для новичков и бывалых геймеров
14
Итоги гоночного уик-энда 19-20 августа
1
Мир потерял доверие к американской валюте: доллар США уходит в небытие — западные эксперты
86
Новые романтические комедии, которые создадут романтичное настроение и продлят атмосферу лета
4
Почему Intel "великая" компания, от которой бегут фанаты
27
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 3
2
Как ВПК США избавился от немецкого конкурента
6

Сейчас обсуждают

Константин Бородаенко
20:53
Где-то уже такое было... Кинжал говорили гиперзвуковой, а оказалось без миг-31к такая ракета не летает и сбивается относительно старыми системами ПВО! Что аж пару учёных посадили с института где разра...
Thermalright выпустила башенный кулер Assassin Spirit 120 PLUS V2 с двумя вентиляторами
Лёшка Потапов
20:53
У Интел нет SMT *facepalm*
Современные игры запустили на 1-ядерном процессоре — FPS оказался выше, чем на консолях
Егор Ибрагимов
20:52
это - запросто! Просто посмотрим вокруг... пусть для начала будет ГЛОНАСС
Почему в современной микроэлектронике до сих пор используются радиоэлементы 1970-х годов разработки
александр плешков
20:48
За эти деньги только питаться помоями и жить в картонной коробке
С 1 января 2024 года МРОТ резко взлетит на 18,5% — россияне станут еще богаче
REY_B_
20:44
Камикадзе тогда себя не оправдали. Это всё из той же песенки "и клоун может управлять государством". - Везде и во всём нужны профи!
Инструктор НАТО разочаровал украинцев – для полного обучения пилотов F-16 нужно 5 лет, а не полгода
Константин Бородаенко
20:43
РД-180 больше не покупают у РФ для ракет Atlas V, но как ни странно ракеты в США запускают намного чаще чем в РФ, парадокс какой-то... А что с космической группировкой? У РФ чуть больше 200шт, а США ...
Почему в современной микроэлектронике до сих пор используются радиоэлементы 1970-х годов разработки
REY_B_
20:42
А кто-нибудь задумывался, кого они там переучивать собрались? У Украины что, полностью подготовленные пилоты МиГ-29 по всем казармам сидят? - Нет! Переучивать будут всех подряд!
Инструктор НАТО разочаровал украинцев – для полного обучения пилотов F-16 нужно 5 лет, а не полгода
scroooge
20:42
Наконец-то заживу по-человечески!
С 1 января 2024 года МРОТ резко взлетит на 18,5% — россияне станут еще богаче
александр плешков
20:40
Для хохла математика - лженаука
Президент России Владимир Путин анонсировал резкое повышение МРОТ в 2024 году
REY_B_
20:37
Доступность жилья (цены и ипотека) в США упала ниже чем было в ипотечный кризис 2007 и Великую Депрессию. А нам говорят "всё спокойно, Мирового Кризиса нет". Подкину ещё, из основ - "Капитал", это лю...
Мир потерял доверие к американской валюте: доллар США уходит в небытие — западные эксперты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем