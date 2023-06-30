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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Релиз Baldur’s Gate III на PC состоится почти на месяц раньше, чем планировалось
Глава Larian также рассказал о трудностях портирования игры на Xbox Series X|S.
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Буквально вчера компания Larian Studios озвучила новые даты релиза для своей ролевой игры Baldur’s Gate III. Как правило, студии переносят выход своих продуктов на более поздний срок, но в случае с масштабным проектом от бельгийцев дело обстоит ровно противоположным образом. PC-версия выйдет не 31, а 3 августа, а на PS5 игра появится 6 сентября.

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Понять решение Larian Studios довольно просто, если вспомнить, что в сентябре нас ждёт Starfield (выходит на PC и Xbox Series X|S), а также дополнение Phantom Liberty к ролевому экшену Cyberpunk 2077. Зачем конкурировать за внимание игрока, если его можно забрать месяцем раньше? А в случае с подбором даты релиза Baldur’s Gate III на PS5 бельгийцы подошли с выдумкой: именно 6 сентября, когда их проект появится на консоли Sony, выходит Starfield. Игра от Bethesda не будет доступна на PS5, но владельцам устройства горевать точно не придётся, как видите.

Baldur’s Gate III также должна выйти и на Xbox Series X|S, но пока разработчики испытывают трудности с портированием проекта. Виной всему младшая консоль Xbox Series S, в отношении которой Larian Studios сейчас пытается решить вопрос с производительностью в режиме кооператива на разделённом экране. Свен Винке, глава компании, в интервью изданию IGN признался, что пока этот режим не получается заставить работать должным образом на Xbox Series S.

В рамках интервью Свен Винке признался, что его студии крайне важно обеспечивать паритет между двумя Xbox Series в плане набора возможностей — это важное условие от Microsoft. Поэтому команда не может отказаться от реализации кооператива с разделением экрана для Series S, оставив всё только для Series X.

Глава Larian подчеркнул, что оптимизация клиента Baldur’s Gate III для Xbox Series X пока не соответствует стандартам студии. Во многом это связано с большим количеством контента, выпущенного для игры во время раннего доступа. Помощь в доработке сейчас оказывают специалисты из Microsoft — если точнее, то из игрового подразделения Xbox.

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Девелоперы действительно хотят выпустить свой проект на Xbox Series X|S, но ограниченные ресурсы не дают протестировать всё должным образом одновременно для всех платформ. Именно поэтому сначала Baldur’s Gate III выйдет на PC — это также стоит расценивать как жест благодарности для игроков, которые поддерживали проект с начала раннего доступа. Напомним, на релизе ролевый эпос получит текстовый перевод на русский язык, а уже 7 июля его авторы детальнее расскажут о финальной версии своего произведения.

#larian studios #baldurs gate iii
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