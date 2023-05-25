Весной этого года начали появляться слухи о том, что в разработке находится ремейк Metal Gear Solid 3. Учитывая, что мы живём в эпоху повального создания ремейков и ремастеров, сомнений в правдивости утечки не было, и вот буквально несколько минут назад ремейк третьей номерной части культовой серии был представлен официально в рамках презентации Sony PlayStation Showcase.
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Детальной информации о ремейке пока нет, как нет и внятных изображений и демонстрации геймплея. Вместе с тем на PlayStation 5 появятся чуть более современные варианты Metal Gear Solid 1, Metal Gear Solid 2 и оригинальной Metal Gear Solid 3. Всё верно, на PlayStation 5 выйдет и своеобразный «ремастер» Metal Gear Solid 3, и её же полноценный ремейк. Потому что зачем делать новые игры?
Ремейк Metal Gear Solid 3 создаётся для всех актуальных платформ: PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Даты выхода пока нет.