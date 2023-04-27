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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Видео: новый сюжетный трейлер Apex Legends поближе знакомится с харизматичным героем-дедулей Баллистиком
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Следующий сезон популярной королевской битвы Apex Legends под названием «Арсенал» должен стартовать уже 9 мая. Разработчики из студии Respawn Entertainment продолжают раскручивать интерес к новому сезону путём выпуска знакомящих с новым героем видеороликов. Вот и сегодня нам показали сюжетный трейлер, в котором есть кое-какие намёки на способности Баллистика.

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Штурмовик с псевдонимом Баллистик называется самими разработчиками как «утончённого джентльмена в летах, в душе которого таится зверь». Кое-что из биографии нового героя можно узнать вот по этой статье на официальном портале Apex Legends.

Подробности по сезону «Арсенал» будут обнародованы, но кое-какая информация просочилась уже сейчас. Мы точно знаем, что в игре появится обновлённая карта «Край света», улучшенное стрельбище и даже обновлённый рейтинговый режим. В список новинок также можно записать систему оружейного мастерства — за выполнение определённых заданий игроки станут получать награды.

Наконец, одновременно со стартом сезона «Арсенал» в Apex Legends начнётся новый боевой пропуск с двумя шкалами наград (платной и бесплатной). А это значит, что поклонников королевской битвы ждут новые порции легендарных обликов, переменных раскрасок и других вещей.

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Прямо сейчас в Apex Legends проходит событие «Вуаль», в рамках которого геймеры могут пополнить коллекцию «косметики» и оценить «Глаз Смерти». Это особый режим, в котором вооружение для героев меняется случайным образом в каждом матче. Продлится до именно до 9 мая, когда должен стартовать «Арсенал».

#electronic arts #respawn entertainment #apex legends
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