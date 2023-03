Сколько их было, мотивированных выходцев из Blizzard, уже просто не счесть.

Бывшие сотрудники Blizzard, Джей Уилсон и Джулиан Лав, которые ранее трудились над проектами серии World of Warcraft и Diablo, объявили о создании Gas Giant Games. Новая студия уже ведёт работу над своей дебютной игрой — ролевым экшеном для PC и консолей в оригинальном мире, с элементами выживания и «безумными боями с интуитивным управлением».

Закрытая презентация проекта пройдёт в рамках конференции GDC, но Джей Уилсон заверяет, что фанаты предыдущих игр от разработчиков (то есть World of Warcraft и Diablo) должны остаться в восторге после знакомства с дебютным продуктом Gas Giant Games. Сам Уилсон трудился над Diablo 3 на правах геймдиректора, а в команде World of Warcraft: Legion он числился ведущим дизайнером. В новой студии он пока выступает как директор по дизайну. Джулиан Лав до недавнего времени работал дизайнером боевой системы в команде разработки Diablo IV, а во времена разработки третьей части он был ведущим техническим художником. В новообразованной Gas Giant Games он занял должность креативного директора.

В соучредителях студии также числится Дэн Келли, который проработал пять лет в компании THQ в качестве старшего вице-президента по развитию бизнеса. Он также успел побыть директором в The Walt Disney Company. В общем, команда основателей новой студии подобралась маститая и опытная, руководители переманили к себе разработчиков, которые ранее трудились над Diablo Immortal, Gears of War 4, Gears 5, Cyberpunk 2077, Dying Light, Dragon Age ii, Company of Heroes и Overwatch.

Осталось только дождаться настоящих скриншотов их первого проекта, создаваемого под вывеской Gas Giant Games.