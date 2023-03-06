Компания Paradox Interactive совместно со студией Colossal Order анонсировала прямое продолжение успешного градостроительного симулятора Cities: Skylines. Анонс состоялся в рамках презентации Paradox Announcement Show 2023, которую издательство ведёт при поддержке Xbox.
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Анонс сопроводили специальным трейлером, но реальных геймплейных кадров он не содержит. Есть только условная демонстрация будущих возможностей Cities: Skylines II. Но всё это в том или ином виде присутствовало в оригинале. Появившаяся страница-заглушка в Steam тоже новых сведений не добавила. А скриншоты, опубликованные там, взяты из анонсирующего трейлера.
«Ваш город будет развиваться так, как решите вы. Динамичный и меняющийся мир принесет вам как вызовы, так и награды. Используйте креативность и стратегическое планирование, чтобы превратить ваш город в процветающий мегаполис, привлекательный для бизнеса и туристов. От спальных районов до шумного центра города — ваши возможности безграничны! Пройдите через все трудности управления целым городом, не забывая о нуждах жителей», — гласит официальное описание Cities: Skylines II.
Разработчики дали понять, что красивая детализированная графика — ключевая особенность сиквела, которая будет выгодно отличать её на фоне оригинала. Главное, чтобы новую версию популярного симулятора не постигло «проклятие Sims» — это когда выпускается базовая версия игры, для которой вот уже четвёртое поколение подряд выпускается по кругу один и тот же контент.
Релиз Cities: Skylines II состоится до конца текущего года на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5. Проект также пополнит собой библиотеку Game Pass (PC и Xbox).