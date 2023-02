Это чтобы не откладывать релиз опять и надолго.

Предполагалось, что Sons of the Forest, представляющий собой сиквел ставшего в своё время вполне востребованным «выживача» The Forest, выйдет в свет 23 февраля. Так оно и осталось, однако вместо полноценного релиза в указанную дату состоится релиз ранний. Как сообщили разработчики, они приняли такое решение, чтобы не оставлять геймеров без игры, при этом попутно развивая проект на основе пользовательских отзывов и пожеланий.

По словам разработчиков, Sons of the Forest в процессе производства превратился в масштабный проект их мечты, поэтому им необходимо дополнительное время, дабы не только искоренить ошибки, но и внедрить в игру дополнительную функциональность и геймплейные элементы. Альтернативой стал бы прямой перенос релиза на неопределённый срок, но от такого решения, учитывая и без того неоднократные переносы выхода «выживача», решили отказаться.

На данном этапе Sons of the Forest выйдет только на PC.