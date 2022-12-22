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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 8-й: Fallout, Fallout 2 и Fallout Tactics
Продолжается предновогодний марафон подарков 2022.
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День 8-й (22 декабря 2022): Перешагнув за экватор, праздничная раздача игр в Epic Games Store начала наконец-то обретать приятные очертания: сегодня нашему вниманию представили не только сразу три видеоигры, но ещё и принадлежащих к культовой серии. Итак, с сегодняшнего дня все желающие могут в Epic Games Store забрать Fallout, Fallout 2 и Fallout Tactics Brotherhood of Steel.

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Данные проекты представляют собой то, что многие геймеры назовут «истинными» Fallout: перед нами классические постапокалиптические RPG в изометрическом стиле, изобилующие механиками, от которых Bethesda впоследствии отказалась в своём подходе к Fallout как к ролевым играм от первого лица.

Несмотря на то, что Fallout ныне принадлежит Bethesda, а через неё — ZeniMax Media, которая, в свою очередь, теперь принадлежит ушедшей с российского рынка Microsoft, забрать вышеуказанные подарки в российском регионе можно без проблем. Пока неясно, ошибка это или нет, но автор данных строк забрал подарки, не доставая бубен из ящика.

Если же у вас возникнет ошибка при получении подарка, то единственным вариантом останется регистрация новой учётной записи в Epic Games Store под VPN с указанием «несанкционного» региона.

День 7-й (21 декабря 2022): Новый год всё ближе, раздача подарков в Epic Games Store завтра перешагнёт «экватор», ну а сегодня нашему вниманию представили геометрическую головоломку LEGO Builder’s Journey, забрать которую в вечное пользование можно будет в течение суток.

LEGO Builder’s Journey представляет собой головоломку на основе конструктора LEGO, где необходимо проходить уровни, выстраивая различные заумные (и не очень) фигуры. Несмотря на то, что датский производитель конструкторов свернул свою деятельность в России, непосредственно данную видеоигру получить в EGS можно.

День 6-й (20 декабря 2022): Казалось, что уже ничего достойного внимания в Epic Games Store в этом году раздавать не будут, как сегодня магазин устроил приятный сюрприз и приступил к раздаче боевика Wolfenstein The New Order про приключения Би Джея Бласковица в полностью контролируемом Третьим Рейхом мире.

К сожалению, хоть подарок и приятный, но в России его забрать невозможно вследствие ухода Zenimax Media, а если точнее, то теперь владеющей ею Microsoft, с российского рынка. Таким образом, чтобы получить Wolfenstein The New Order, вам необходимо зарегистрировать новую учётную запись в Epic Games Store, используя для этого VPN и выбрав при регистрации другой, несанкционированный регион.

День 5-й (19 декабря 2022): Комментировать качество раздаваемых игр в рамках марафона в этом году в Epic Games Store, пожалуй, уже не имеет большого смысла — сюрпризом для нас уже станет раздача чего-то по-настоящему достойного. Как бы то ни было, марафон продолжается, и сегодня в его рамках можно забрать 2D-файтинг Them’s Fightin’ Herds.

Игра представляет собой файтинг с участием того, что разработчики называют «очаровательными зверюшками». Степень их очаровательности — это по определению вкусовщина, но сам жанр наверняка заинтересует многих любителей видеоигр.

Праздничный марафон подарков в EGS продлится вплоть до 31 декабря.

День 4-й (18 декабря 2022): Марафон подарков в Epic Games Store продолжается, и чем дальше в «лес», тем сильнее мысль о том, что если вы хотели получить дорогие подарки, то следовало либо делать это в рамках еженедельных раздач в магазине, либо в рамках предновогоднего марафона в прошлом и позапрошлом годах, потому что пока праздничный цикл в EGS особо не радует. В любом случае, забрать подарок в качестве заполнителя игротеки можно, и сегодня таким проектом стало инди-приключение Sable.

Игра повествует о том, как персонаж по имени Сэйбл отправляется в путешествие с целью исследования чудес древних, давно исчезнувших цивилизаций.

Несмотря на то, что данный проект рассчитан на большого ценителя жанра, за прошедшие с момента его релиза пятнадцать месяцев он собрал пусть и немного пользовательских отзывов, но все они классифицируются как «очень положительные».

День 3-й (17 декабря 2022): Третий день также не порадовал ничем особо примечательным, что потихоньку начинает свидетельствовать о том, что нынешняя раздача подарков в EGS имеет все шансы стать самой бедной на достойный контент. Тем не менее, для пополнения игротеки сгодится: сегодня можно забрать приключение Costume Quest 2.

Проект вышел в свет в 2014 году и получил очень сдержанные оценки прессы.

День 2-й (16 декабря 2022): Второй день раздачи подарков в Epic Games Store не удивил ничем крупным или желанным, но, тем не менее, обстоятельства и сама суть данной заметки обязывают нас упомянуть её (раздачи) участницу. Итак, с сегодняшнего вечера и в течение ближайших двадцати четырёх часов все желающие могут забрать в магазине Horizon Chase Turbo.

Данный проект представляет собой инди-гоночную аркаду, вдохновлённую хитами 80-х и 90-х годов прошлого столетия и воссоздающую классический аркадный игровой процесс. Проект рассчитан на ценителя жанра, так что в большинстве случаев он останется «пылиться» на виртуальной полке игротеки EGS.

Всего в рамках предновогоднего марафона в Epic Games Store намереваются раздать пятнадцать подарков. Так что заходите каждый вечер и оценивайте новые предложения.

День 1-й (15 декабря 2022): Слухи о том, что в Epic Games Store в этом году пройдёт очередной праздничный предновогодний марафон раздачи подарков, гуляли по Сети уже сравнительно давно, и то, что сегодня эти слухи подтвердятся, не стало большим сюрпризом. Итак, цикл раздачи подарков начался, и первым из них стала инди-стратегия Bloons TD 6 от коллектива Ninja Kiwi.

Проект представляет собой совместную стратегию на четверых, где нужно выполнять задания, сражаться с боссами и зарабатывать трофеи. В общем, подарок как для первого в раздаче — слабоват.

Стоит отметить, что поскольку многие издатели приостановили свою деятельность в России, не исключена вероятность того, что в рамках данного марафона некоторые проекты окажутся в нашей стране недоступными. Мы в редакции в любом случае продолжим обновлять эту заметку, потому что, во-первых, нужна последовательность, а во-вторых, всегда можно зарегистрировать новую учётную запись EGS с помощью VPN и забрать подарок уже на неё.

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Следующий подарок — завтра в 19:00 по московскому времени. Каким он будет, пока секрет. Кроме того, в EGS сейчас проходит новогодняя распродажа, в рамках которой можно ознакомиться с массой интересных предложений.

#epic games #epic games store
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