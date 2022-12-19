Продолжается предновогодний марафон подарков 2022.

День 5-й (19 декабря 2022): Комментировать качество раздаваемых игр в рамках марафона в этом году в Epic Games Store, пожалуй, уже не имеет большого смысла — сюрпризом для нас уже станет раздача чего-то по-настоящему достойного. Как бы то ни было, марафон продолжается, и сегодня в его рамках можно забрать 2D-файтинг Them’s Fightin’ Herds.

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Игра представляет собой файтинг с участием того, что разработчики называют «очаровательными зверюшками». Степень их очаровательности — это по определению вкусовщина, но сам жанр наверняка заинтересует многих любителей видеоигр.

Праздничный марафон подарков в EGS продлится вплоть до 31 декабря.

День 4-й (18 декабря 2022): Марафон подарков в Epic Games Store продолжается, и чем дальше в «лес», тем сильнее мысль о том, что если вы хотели получить дорогие подарки, то следовало либо делать это в рамках еженедельных раздач в магазине, либо в рамках предновогоднего марафона в прошлом и позапрошлом годах, потому что пока праздничный цикл в EGS особо не радует. В любом случае, забрать подарок в качестве заполнителя игротеки можно, и сегодня таким проектом стало инди-приключение Sable.

Игра повествует о том, как персонаж по имени Сэйбл отправляется в путешествие с целью исследования чудес древних, давно исчезнувших цивилизаций.

Несмотря на то, что данный проект рассчитан на большого ценителя жанра, за прошедшие с момента его релиза пятнадцать месяцев он собрал пусть и немного пользовательских отзывов, но все они классифицируются как «очень положительные».

День 3-й (17 декабря 2022): Третий день также не порадовал ничем особо примечательным, что потихоньку начинает свидетельствовать о том, что нынешняя раздача подарков в EGS имеет все шансы стать самой бедной на достойный контент. Тем не менее, для пополнения игротеки сгодится: сегодня можно забрать приключение Costume Quest 2.

Проект вышел в свет в 2014 году и получил очень сдержанные оценки прессы.

День 2-й (16 декабря 2022): Второй день раздачи подарков в Epic Games Store не удивил ничем крупным или желанным, но, тем не менее, обстоятельства и сама суть данной заметки обязывают нас упомянуть её (раздачи) участницу. Итак, с сегодняшнего вечера и в течение ближайших двадцати четырёх часов все желающие могут забрать в магазине Horizon Chase Turbo.

Данный проект представляет собой инди-гоночную аркаду, вдохновлённую хитами 80-х и 90-х годов прошлого столетия и воссоздающую классический аркадный игровой процесс. Проект рассчитан на ценителя жанра, так что в большинстве случаев он останется «пылиться» на виртуальной полке игротеки EGS.

Всего в рамках предновогоднего марафона в Epic Games Store намереваются раздать пятнадцать подарков. Так что заходите каждый вечер и оценивайте новые предложения.

День 1-й (15 декабря 2022): Слухи о том, что в Epic Games Store в этом году пройдёт очередной праздничный предновогодний марафон раздачи подарков, гуляли по Сети уже сравнительно давно, и то, что сегодня эти слухи подтвердятся, не стало большим сюрпризом. Итак, цикл раздачи подарков начался, и первым из них стала инди-стратегия Bloons TD 6 от коллектива Ninja Kiwi.

Проект представляет собой совместную стратегию на четверых, где нужно выполнять задания, сражаться с боссами и зарабатывать трофеи. В общем, подарок как для первого в раздаче — слабоват.

Стоит отметить, что поскольку многие издатели приостановили свою деятельность в России, не исключена вероятность того, что в рамках данного марафона некоторые проекты окажутся в нашей стране недоступными. Мы в редакции в любом случае продолжим обновлять эту заметку, потому что, во-первых, нужна последовательность, а во-вторых, всегда можно зарегистрировать новую учётную запись EGS с помощью VPN и забрать подарок уже на неё.

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Следующий подарок — завтра в 19:00 по московскому времени. Каким он будет, пока секрет. Кроме того, в EGS сейчас проходит новогодняя распродажа, в рамках которой можно ознакомиться с массой интересных предложений.