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Как сообщает Tom's Hardware, недавние заявления главы Xbox Фила Спенсера (Phil Spencer) в интервью Gamertag Radio вызвали широкий резонанс в игровой индустрии. Спенсер намекнул, что будущие игры от внутренних студий Xbox будут доступны на других платформах, включая Nintendo и PlayStation. Такое решение можно расценивать как значительный сдвиг в стратегии Microsoft, стремящейся расширить охват своей аудитории и предоставить игрокам больше возможностей для доступа к своим играм. Несмотря на это, Спенсер подчеркнул, что Xbox продолжит развивать и поддерживать собственное аппаратное обеспечение.



Стоит сказать, что слова Спенсера, прозвучавшие в подкасте Дэнни Пенья (Danny Peña) на YouTube, четко отражают новую позицию компании. Он заявил: «Я хочу, чтобы люди могли играть в создаваемые нами игры и пользоваться предлагаемыми нами сервисами на как можно большем количестве устройств». В то же время, Спенсер добавил: «Нам, очевидно, больше подходят те возможности, которые предоставляет наша собственная платформа и наше собственное оборудование, и мы продолжим развивать это направление».



Можно считать, что этот подход можно рассматривать как часть более широкой стратегии Microsoft, направленной на развитие сервиса Game Pass, тем более, что распространяя свои игры на другие платформы, компания стремится привлечь больше подписчиков и укрепить позиции Game Pass как ведущего игрового сервиса. Предоставление же доступа к играм Xbox на консолях конкурентов может стать мощным стимулом для игроков, которые хотят опробовать эксклюзивы Xbox, не приобретая при этом саму консоль.



Важно отметить, что, несмотря на расширение доступности игр, Microsoft не отказывается от производства и поддержки собственного оборудования Xbox. Компания по-прежнему заинтересована в создании «нативного опыта» на своих консолях, что, по сути, означает оптимизацию игр под конкретные характеристики Xbox и предоставление уникальных функций и возможностей. То есть, этот подход гарантирует, что владельцы Xbox получат наилучший игровой опыт на своей платформе.