Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Игры Xbox станут доступны на консолях PlayStation и Nintendo

«Игры должны быть везде» — так звучит новая философия Xbox. Microsoft готова выпускать эксклюзивы на консолях конкурентов, чтобы привлечь подписчиков в Game Pass, не отказываясь от развития собственного железа.
[ ] для раздела Блоги
+
+

                                                              Источник изображения: Xbox

Как сообщает Tom's Hardware, недавние заявления главы Xbox Фила Спенсера (Phil Spencer) в интервью Gamertag Radio вызвали широкий резонанс в игровой индустрии. Спенсер намекнул, что будущие игры от внутренних студий Xbox будут доступны на других платформах, включая Nintendo и PlayStation. Такое решение можно расценивать как значительный сдвиг в стратегии Microsoft, стремящейся расширить охват своей аудитории и предоставить игрокам больше возможностей для доступа к своим играм. Несмотря на это, Спенсер подчеркнул, что Xbox продолжит развивать и поддерживать собственное аппаратное обеспечение.

Стоит сказать, что слова Спенсера, прозвучавшие в подкасте Дэнни Пенья (Danny Peña) на YouTube, четко отражают новую позицию компании. Он заявил: «Я хочу, чтобы люди могли играть в создаваемые нами игры и пользоваться предлагаемыми нами сервисами на как можно большем количестве устройств». В то же время, Спенсер добавил: «Нам, очевидно, больше подходят те возможности, которые предоставляет наша собственная платформа и наше собственное оборудование, и мы продолжим развивать это направление».

Можно считать, что этот подход можно рассматривать как часть более широкой стратегии Microsoft, направленной на развитие сервиса Game Pass, тем более, что распространяя свои игры на другие платформы, компания стремится привлечь больше подписчиков и укрепить позиции Game Pass как ведущего игрового сервиса. Предоставление же доступа к играм Xbox на консолях конкурентов может стать мощным стимулом для игроков, которые хотят опробовать эксклюзивы Xbox, не приобретая при этом саму консоль.

Важно отметить, что, несмотря на расширение доступности игр, Microsoft не отказывается от производства и поддержки собственного оборудования Xbox. Компания по-прежнему заинтересована в создании «нативного опыта» на своих консолях, что, по сути, означает оптимизацию игр под конкретные характеристики Xbox и предоставление уникальных функций и возможностей. То есть, этот подход гарантирует, что владельцы Xbox получат наилучший игровой опыт на своей платформе.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xbox playstation nintendo
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon WIFI
9
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z890 ACE
19
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line APMM-1000GM
13
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Carbon WIFI
7
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z890 Gaming Plus WIFI
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI на чипсете Intel Z890
11
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A1000GL PCIE5
10
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line Crystal Z9 Floe
11
Ретроклокинг: В поисках AMD Athlon 64 FX-57 или силиконовая лотерея ядер San Diego
38
Обзор материнской платы MSI B760M Project Zero в составе сборки MSI
2
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Япония добилась прогресса в беспроводной передаче электроэнергии на большие расстояния
4
Сэм Альтман из OpenAI заявил, что способен создать искусственный интеллект умнее человека
17
Ведущие оборонные компании Европы подписали соглашение о разработке боевого танка «будущего»
2
Искусственный интеллект Gemini и ChatGPT появился на Android
4
В Саудовской Аравии официально началось строительство самого высокого небоскрёба в мире
+
Вышла новая версия мода, который добавляет город Нуэво-Параисо в Red Dead Redemption 2 из RDR 1
1
Саудовская Аравия показала эскизы первой секции горизонтального небоскреба «The Line»
+
Видеокарты RTX 5000 показывали температуру Hot Spot до 255 градусов и NVIDIA его отключила
5
Новая технология Массачусетского института позволяет получать аммиак из скважин под землёй
+
Battlefield 6 в преддверии анонса проходит этап крупнейшего тестирования в истории серии — авторитетный инсайдер
+
Пользователи сталкиваются с повреждениями видеокарт при использовании Q-Release на платах ASUS
3
Nvidia продемонстрировала бенчмарки Hogwarts Legacy и эффекты DLSS 4 с многокадровой генерацией
36
ASUS GeForce RTX 5090 ROG ASTRAL за $2800 оказалась холоднее и быстрее GeForce RTX 5090 FE
6
Трамп объяснил, почему у РФ гиперзвуковое оружие есть, а у США — нет
13
Японский разработчик создал клон Playstation 1 под названием Superstation One для запуска ретро-игр
1
Цены на RTX 5090 у перекупщиков на зарубежных торговых площадках доходят до $7000
6
В России запатентовали систему для поиска нелегальных майнинговых ферм
+
AMD выпустила графический драйвер Adrenalin 25.1.1 без статуса WHQL с поддержкой двух новых игр
+
Джон Кармак написал движок самого первого Doom в течение 28-часового кодинг-марафона
1
В Свердловской области начались работы по реставрации космического корабля "Буран"
+

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Январь)
19
"Анора" - странный претендент на премию Оскар (субъективное мнение)
9
Почему я не куплю видеокарту Radeon RX 9070 XT, даже если она и окажется быстрее GeForce RTX 5070
86
Апгрейд или покупка нового игрового ПК - стоит ли самостоятельно собирать компьютер в 2025 году
18
Выбираем серверные RAID-массивы: какие технологии обеспечивают лучшую эффективность
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon WIFI
9
Британия направит в Балтийское море сверхмалошумные подводные дроны для поиска подлодок РФ
12
Игра DOOM: The Dark Ages - первый крупный проект, созданный в застенках Xbox
6
Система управления энергосетями Европы оказалась уязвима перед хакерскими атаками
+

Сейчас обсуждают

sgs
03:49
Влажные фантазии о рейдах переживают только те кто ими никогда не пользовались в нормальных объемах. Автор не в курсе что счетчик времени реконфигурации рейда на больших объемах может внезапно показат...
Выбираем серверные RAID-массивы: какие технологии обеспечивают лучшую эффективность
Максим Ситников
03:48
И пасажиры, и все кто рядом с вышкой живет, в итоге все выльется в военые спутники которые поджарят любого на поверхности, даде внутри бункера, ну и ракеты сбивать или жарить в бункере
Япония добилась прогресса в беспроводной передаче электроэнергии на большие расстояния
Максим Ситников
03:46
Башни облучения как у стругацких, нужны еще промежуточные акамуляторы, и запасные, вес не сильно сыкономят
Япония добилась прогресса в беспроводной передаче электроэнергии на большие расстояния
valera60
03:45
/ А если мне этот головняк на хер не нужен? / Если для Вас это "тёмный лес" это не значит, что все такие. / .. а о всем этом комплексе заморочек после сборки ( ПО, ОС, драйверами..) / Зачем Вам тогд...
Апгрейд или покупка нового игрового ПК - стоит ли самостоятельно собирать компьютер в 2025 году
Денис Попов
03:29
смысл... на вторичке дешевле оригинал найти или на псп поиграть в игры от пс1, хотя б рвотного рефлекса не будет от графики.
Японский разработчик создал клон Playstation 1 под названием Superstation One для запуска ретро-игр
Workshop
03:04
Спасибо Кэп. Это настолько очевидно, что тут даже слов нет
Hardware Unboxed: мультигенератор кадров GeForce RTX 5000 вызывает артефакты изображения
Workshop
03:02
Тебе стоит посмотреть свежее видео у HU про генерацию на 5 серии. )))))
Почему я не куплю видеокарту Radeon RX 9070 XT, даже если она и окажется быстрее GeForce RTX 5070
Антон Барсуков
03:01
Из интересного только дисплей, оперативки и той зажали
Игровой ПК MSI с RTX 5080, Core Ultra 9 285K и встроенным 13-дюймовым экраном продаётся за $4140
Workshop
02:59
Лучи и на 4090 не работают 24 фепаса это даже уже не рофл...
Почему я не куплю видеокарту Radeon RX 9070 XT, даже если она и окажется быстрее GeForce RTX 5070
Workshop
02:56
Судя по тексту ты сам себе диагноз и поставил - шизотипическое расстройство. Придумать такой бред, а потом в него поверить. Удивил. Правда удивил.
Почему я не куплю видеокарту Radeon RX 9070 XT, даже если она и окажется быстрее GeForce RTX 5070
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем