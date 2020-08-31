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Недорогие и полезные находки с Aliexpress: складная беговая дорожка, ручной отпариватель, портативный освежитель воздуха и другие

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Складная беговая дорожка WalkingPad

Вашему вниманию предлагается умная беговая дорожка, с простым и стильным дизайном, продуманными деталями и концепцией экономии пространства. Вес изделия 28 кг, корпус изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава, полотно дорожки из древесно-волокнистой плиты, поверхность имеет гладкий и мягкий амортизирующий слой.

На встроенной светодиодной панели отображается время упражнений, дистанция, скорость, количество и интенсивность шагов и количество сожженных калорий. Дорожка имеет конструкцию противоположного складывания, благодаря этому, занимает всего 0.44 квадратных метра. Управление происходит с помощью дистанционного пульта, либо скорость регулируется автоматически, в зависимости от изменения темпа шага. Дорожка абсолютно бесшумная, поэтому можно комфортно ходить или бегать дома, в офисе, не мешая окружающим.

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Цена: US $492.76

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Ручной отпариватель для одежды Xiaomi Deerma

Этот отпариватель имеет складную конструкцию, что очень удобно для хранения и переноски. Изделие изготовлено из высококачественного пластика. Размер 190*91*240 мм, вес 1.1 кг, емкость резервуара для воды 100 мл.

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Температура пара 160 плюс, минус 10 градусов. Номинальная мощность 800 Вт. Устройство гладит, удаляет складки, отпаривает как тонкие ткани, так и ткани имеющие плотную и толстую текстуру.


Цена: US $34.48 - 35.17

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Портативный ультразвуковой увлажнитель воздуха

Портативный ультразвуковой освежитель не только увлажнит воздух в помещении, но и создаст романтичную обстановку, благодаря светодиодной подсветке.

Устройство изготовлено из качественного пластика, силикона и электронных элементов. Размер диффузора 78*78*119, с резервуаром для воды, емкостью 300 мл. Заряд батареи происходит через USB кабель, который входит в комплект.


Цена: US $8.46 - 9.13

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Оригинальный автоматический штопор Xiaomi

Автоматический штопор от популярного бренда Xiaomi, займет достойное место на вашей кухне. Устройство изготовлено из нержавеющей стали, прозрачная часть из качественного пластика. Размер открывалки 252*45 мм, вес 768 грамм.

Для открытия бутылки понадобится всего-лишь нажать на кнопку и в течение 6 секунд бутылка с любимым вином будет открыта. В устройство встроена литиевая батарея, емкостью 550 мАч. Полного заряда батареи хватает для открытия 70 бутылок. Зарядка происходит через USB кабель, который входит в комплект.


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Цена: US $26.99

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Автомобильный пылесос XIAOMI

Мощный автомобильный пылесос от известного бренда Xiaomi подойдет не только для чистки салона автомобиля, но и для очистки мягкой мебели, ковров, диванов и многого другого.

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Легкий, весом всего 560 грамм, емкость пыле-сборника 0.2 литра, имеет встроенный литиевый аккумулятор, емкостью 2000 мАч. Время зарядки 3 часа, время непрерывной работы до 25 минут. Простой в использовании, справиться с работой сможет даже ребенок.


Цена: US $79.99

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