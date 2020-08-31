Недорогие и полезные находки с Aliexpress: складная беговая дорожка, ручной отпариватель, портативный освежитель воздуха и другие
Складная беговая дорожка WalkingPad
Вашему вниманию предлагается умная беговая дорожка, с простым и стильным дизайном, продуманными деталями и концепцией экономии пространства. Вес изделия 28 кг, корпус изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава, полотно дорожки из древесно-волокнистой плиты, поверхность имеет гладкий и мягкий амортизирующий слой.
На встроенной светодиодной панели отображается время упражнений, дистанция, скорость, количество и интенсивность шагов и количество сожженных калорий. Дорожка имеет конструкцию противоположного складывания, благодаря этому, занимает всего 0.44 квадратных метра. Управление происходит с помощью дистанционного пульта, либо скорость регулируется автоматически, в зависимости от изменения темпа шага. Дорожка абсолютно бесшумная, поэтому можно комфортно ходить или бегать дома, в офисе, не мешая окружающим.
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Цена: US $492.76
Ручной отпариватель для одежды Xiaomi Deerma
Этот отпариватель имеет складную конструкцию, что очень удобно для хранения и переноски. Изделие изготовлено из высококачественного пластика. Размер 190*91*240 мм, вес 1.1 кг, емкость резервуара для воды 100 мл.
Температура пара 160 плюс, минус 10 градусов. Номинальная мощность 800 Вт. Устройство гладит, удаляет складки, отпаривает как тонкие ткани, так и ткани имеющие плотную и толстую текстуру.
Цена: US $34.48 - 35.17
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Портативный ультразвуковой увлажнитель воздуха
Портативный ультразвуковой освежитель не только увлажнит воздух в помещении, но и создаст романтичную обстановку, благодаря светодиодной подсветке.
Устройство изготовлено из качественного пластика, силикона и электронных элементов. Размер диффузора 78*78*119, с резервуаром для воды, емкостью 300 мл. Заряд батареи происходит через USB кабель, который входит в комплект.
Цена: US $8.46 - 9.13
Оригинальный автоматический штопор Xiaomi
Автоматический штопор от популярного бренда Xiaomi, займет достойное место на вашей кухне. Устройство изготовлено из нержавеющей стали, прозрачная часть из качественного пластика. Размер открывалки 252*45 мм, вес 768 грамм.
Для открытия бутылки понадобится всего-лишь нажать на кнопку и в течение 6 секунд бутылка с любимым вином будет открыта. В устройство встроена литиевая батарея, емкостью 550 мАч. Полного заряда батареи хватает для открытия 70 бутылок. Зарядка происходит через USB кабель, который входит в комплект.
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Цена: US $26.99
Автомобильный пылесос XIAOMI
Мощный автомобильный пылесос от известного бренда Xiaomi подойдет не только для чистки салона автомобиля, но и для очистки мягкой мебели, ковров, диванов и многого другого.
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Легкий, весом всего 560 грамм, емкость пыле-сборника 0.2 литра, имеет встроенный литиевый аккумулятор, емкостью 2000 мАч. Время зарядки 3 часа, время непрерывной работы до 25 минут. Простой в использовании, справиться с работой сможет даже ребенок.
Цена: US $79.99
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