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Недорогие и полезные находки с Aliexpress: японский кухонный нож, подставка для ножей, портативный блендер и другие

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Японский кухонный нож HAOYE

Этот нож, как произведение искусства. Лезвие ножа изготовлено из 69-многослойной Дамасской стали. Эргономичная ручка из розового дерева позволяет управлять ножом с легкостью и комфортом, наконечник ручки выполнен в виде морды леопарда.

Острый угол резки от 9 до 12 градусов, для гладкого среза. Общая длинна 330 мм, ширина 56 мм. Такой нож подойдет как для профессиональных поваров, так и для всех ценителей качественных и красивых изделий для кухни. Нож упакован в фирменную коробку.


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Цена: US $55.96

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Подставка для ножей SATOSHI

Стильная, круглая подставка с полипропиленовыми разделителями, для ножей и других режущих предметов, будет одним из самых удобных вариантов среди других настольных подставок.

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Подставка изготовлена из высококачественного пластика, в виде емкости, и щетки из полипропилена, которая располагается внутри. Изделие легко моется, нужно просто вынуть внутреннюю часть из каркаса и промыть его с помощью моющих средств.


Цена: US $16.95

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Портативный блендер Xiaomi

Беспроводной блендер очень удобно использовать, его можно взять с собой в поездку, на учебу, на отдых. Изделие изготовлено из экологически чистого пластика, который используется для производства детских бутылочек, ножи из нержавеющей стали.

Емкость стакана 400 мл. Встроенный литиевый аккумулятор емкостью 1500 мАч, позволит сделать до 6 чашек сока. Время зарядки аккумулятора 3 часа. В комплект входит USB кабель и  крышка для чашки.


Цена: US $10.11 - 23.93

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Умная кофе-машина Xiaomi 

Эта капсульная кофе-машина не только приготовит ароматный кофе, но и украсит интерьер кухни своим стильным дизайном.

Машина изготовлена из высококачественного пластика. Номинальная мощность 1200 Вт, размер 340*100*260 мм. Проста в использовании, имеет девять уровней концентрации. Машина имеет функцию автоматического отключения.


Цена: US $138.98

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Подвесная светодиодная лампа

Подвесной светильник в виде длинной трубки украсит гостиную, кухню, столовую, бар и многие другие помещения. Изделие изготовлено из авиационного алюминия.

Длинна провода 100 см, можно регулировать. Магазин предлагает светильники трех видов, длинной трубы 20 см, 30 см и 40 см и диаметром 6 см. Для более интересного решения можно приобрести светильники разных размеров. Есть вариант с регулировкой яркости освещения. Судя по отзывам, светильник отличного качества, покупатели очень довольны товаром и магазином.

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Цена: US $11.72 - 18.71

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