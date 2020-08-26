Недорогие и полезные находки с Aliexpress: портативный динамик, светодиодная настольная лампа Xiaomi, внешний аккумулятор и другие
Портативный Bluetooth динамик Divoom Tivoo
Ретро-дизайн этого маленького гаджета умиляет. Несмотря на компактность, обеспечивает глубокий и объемный звук, имеет встроенные смарт-часы с будильником, светодиодный светильник.
Через бесплатное приложение в смартфоне можно создавать изображения pixel art и музыку. Встроенная литиевая батарея имеет емкость аккумулятора 3000 мАч, время зарядки 4-5 часов, время непрерывной работы 10 часов. Имеет USB порт для зарядки, порт Aux-in, разъем для tf-карты. Магазин предлагает несколько цветовых решений, при оформлении заказа можно выбрать понравившийся цвет.
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Цена: US $56.73
Светодиодная настольная лампа Xiaomi
Эта светодиодная настольная лампа бренда Xiaomi с зажимом, подойдет для спальни, детской комнаты, гостиной.
Изделие изготовлено из качественного пластика, поликарбоната и силикона. Размер лампы 397*128*77 мм. Источником питания является встроенный перезаряжаемый аккумулятор, емкостью 1200 мАч. Имеется регулятор яркости. Благодаря зажиму светильник можно закрепить к любой плоской и круглой поверхности. Благодаря гибкой ножке, регулировать угол наклона очень удобно и легко.
Цена: US $13.00
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Внешний аккумулятор CASEIER
Магазин предлагает два вида внешнего аккумулятора, бренда CASEIER. Один, емкостью 10000 мАч и второй, емкостью 20000 мАч, в обоих вариантах на передней панели встроен светодиодный дисплей, с показанием уровня заряда, тип батареи литий-полимерная.
Устройство совместимо с различными гаджетами и обеспечивает быструю зарядку для нескольких гаджетов одновременно. Встроены USB порты, разъемы для micro-USB, разъем Tupe-C. Устройство изготовлено из качественного пластика.
Цена: US $13.99
Охлаждающая подставка для ноутбука
Эта охлаждающая подставка подходит для ноутбуков размером от 12 до 17 дюймов. Устройство изготовлено из качественного пластика и металла.
Имеет четыре мощных вентилятора со светодиодной подсветкой, регуляторы скорости, вентиляторы можно включать как все вместе, так и по отдельности, верхние или нижние. Скорость вентилятора 1200 оборотов в минуту. В устройство встроены два USB порта. В комплект входит USB кабель.
Цена: US $17.52
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Электрическая машинка для стрижки волос Xiaomi Riwa
Обратите внимание на эту беспроводную машинку для стрижки волос, известного бренда Xiaomi.
Машинка абсолютно бесшумная, имеет регулировку режущей головки. Лезвие изготовлено из высококачественной нержавеющей стали и керамики. Встроенная литиевая батарея, объемом 2200 мАч заряжается в течение трех часов, позволяет использовать устройство в течение 4-6 часов непрерывной работы. На передней части машинки расположен светодиодный дисплей, с показателем уровня заряда батареи. В комплект входят 4 насадки, с уровнем ограничения от 3 мм до 12 мм, щеточка для очистки, расческа, накидка, адаптер для заряда батареи.
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Цена: US $26.37
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