Ретро-дизайн этого маленького гаджета умиляет. Несмотря на компактность, обеспечивает глубокий и объемный звук, имеет встроенные смарт-часы с будильником, светодиодный светильник.

Через бесплатное приложение в смартфоне можно создавать изображения pixel art и музыку. Встроенная литиевая батарея имеет емкость аккумулятора 3000 мАч, время зарядки 4-5 часов, время непрерывной работы 10 часов. Имеет USB порт для зарядки, порт Aux-in, разъем для tf-карты. Магазин предлагает несколько цветовых решений, при оформлении заказа можно выбрать понравившийся цвет.

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Цена: US $56.73

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Эта светодиодная настольная лампа бренда Xiaomi с зажимом, подойдет для спальни, детской комнаты, гостиной.

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Изделие изготовлено из качественного пластика, поликарбоната и силикона. Размер лампы 397*128*77 мм. Источником питания является встроенный перезаряжаемый аккумулятор, емкостью 1200 мАч. Имеется регулятор яркости. Благодаря зажиму светильник можно закрепить к любой плоской и круглой поверхности. Благодаря гибкой ножке, регулировать угол наклона очень удобно и легко.





Цена: US $13.00

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Магазин предлагает два вида внешнего аккумулятора, бренда CASEIER. Один, емкостью 10000 мАч и второй, емкостью 20000 мАч, в обоих вариантах на передней панели встроен светодиодный дисплей, с показанием уровня заряда, тип батареи литий-полимерная.

Устройство совместимо с различными гаджетами и обеспечивает быструю зарядку для нескольких гаджетов одновременно. Встроены USB порты, разъемы для micro-USB, разъем Tupe-C. Устройство изготовлено из качественного пластика.







Цена: US $13.99

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Эта охлаждающая подставка подходит для ноутбуков размером от 12 до 17 дюймов. Устройство изготовлено из качественного пластика и металла.

Имеет четыре мощных вентилятора со светодиодной подсветкой, регуляторы скорости, вентиляторы можно включать как все вместе, так и по отдельности, верхние или нижние. Скорость вентилятора 1200 оборотов в минуту. В устройство встроены два USB порта. В комплект входит USB кабель.





Цена: US $17.52

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Обратите внимание на эту беспроводную машинку для стрижки волос, известного бренда Xiaomi.

Машинка абсолютно бесшумная, имеет регулировку режущей головки. Лезвие изготовлено из высококачественной нержавеющей стали и керамики. Встроенная литиевая батарея, объемом 2200 мАч заряжается в течение трех часов, позволяет использовать устройство в течение 4-6 часов непрерывной работы. На передней части машинки расположен светодиодный дисплей, с показателем уровня заряда батареи. В комплект входят 4 насадки, с уровнем ограничения от 3 мм до 12 мм, щеточка для очистки, расческа, накидка, адаптер для заряда батареи.

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Цена: US $26.37

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