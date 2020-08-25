В такой палатке могут разместиться от 8-12 человек, ее размер 430*305*200 см. Изделие изготовлено из водонепроницаемой ткани Оксфорд, полиуретана, внутренняя отделка из полиэстера и дышащей сетки.

Материал каркаса из стали и стеклопластика. Палатка упакована в сумку, для удобного хранения и переноски. Вес палатки составляет 16 кг. В этой палатке вы будете защищены от ветра, дождя и палящего солнца.

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Цена: US $132.00

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Для кемпинга, дачи, дома и сада такой набор просто необходим. В набор входит стол, размером 92*55*53 см и шесть стульев, размером 38*38*58 см.

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Изделия изготовлены из алюминия и железа, сиденья у стульев из прочного материала. Стол можно использовать как обеденный, игровой и так далее. Прост в установке, удобен в использовании.





Цена: US $163.41

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Многофункциональный водонепроницаемый фонарь подойдет для любителей активного отдыха. Устройство можно использовать как внешний аккумулятор для зарядки гаджетов, благодаря встроенному, перезаряжаемому литиевому аккумулятору, объемом 2600 мАч, 5200 мАч, 7800 мАч.

Фонарь освещает площадь до 250 метров. Боковые светильники могут включаться в режиме красной и синей вспышки. Встроенный магнит позволит прикрепить фонарь к металлической поверхности. Фонарь можно использовать в воде, на глубине до трех метров, при этом он может плавать на поверхности воды.





Цена: US $16.49 - 27.49

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Портативный многофункциональный инструмент, изготовлен из высококачественной нержавеющей стали.

Размер мультитула 7 см, в сложенном виде, вес всего 130 грамм. Плоскогубцы, пилки, открывалки, отвертка, нож, все что необходимо иметь под рукой для любителей активного отдыха, рыбалки, дальних поездок и так далее. Благодаря своим небольшим размерам, можно носить в кармане, рюкзаке, небольшой сумке.





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Цена: US $4.49 - 6.95

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Еще один мультитул 9 в 1, для кемпинга, охоты, рыбалки, пикника и других видов активного отдыха на свежем воздухе.

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Изделие изготовлено из качественной нержавеющей стали, размер в сложенном виде 10.5*4.5*3 см. Все что необходимо будет под рукой, нож, вилка и ложка, открывалка и штопор, пилка и встроенный мини-фонарик. Мультитул упакован в чехол из плотной ткани.







Цена: US $7.53

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