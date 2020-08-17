Недорогие и полезные находки с Aliexpress: электрический лобзик, автомобильное зарядное устройство, универсальный топор и другие
Электрический лобзик
Портативная многофункциональная пила подойдет для резки древесины, стальных пластин, нержавеющей стали, алюминия, пластика, кожи и картона.
Лобзик изготовлен их высококачественных, высокопрочных материалов, имеет эргономичную противоскользящую ручку. Напряжение 220 В, частота 50 Гц, скорость без нагрузки до 3000 оборотов в минуту, номинальная мощность 650 Вт. Максимальный угол резки 45 градусов. Имеет регулятор пяти скоростей резки, для более точного управления, а так-же функцию вакуумной очистки.
реклама
Цена: US $55.01
Автомобильное зарядное устройство
Обратите внимание на зарядное устройство, для всех типов аккумуляторных батарей, мощностью от 2 Ач до 150 Ач, с номинальной мощностью 12В, 24В.
Устройство изготовлено из высококачественных материалов, его размер 162*100*55 мм. На передней части расположен ЖК дисплей, на нем отображается весь процесс заряда аккумулятора. Питание происходит от сети 220 В. Зарядное устройство имеет защиту от перегрева, полярности, перенапряжения.
Цена: US $20.99 - 23.35
Универсальный топор
реклама
Такой топорик будет отличным помощником для любителей активного отдыха: кемпинга, рыбалки, охоты, альпинизма.
Лезвие изготовлено из нержавеющей стали, ручка из дерева. Общая длинна всего 22 см, длинна лезвия 9.5 см, вес 430 грамм. Опасная часть топора упакована в чехол из плотного материала. Судя по отзывам покупателей, топор отличного качества и хорошо заточен.
Цена: US $13.45
Точилка для ножей
Эта точилка предназначена для заточки вольфрамовых, керамических ножей, ножей из нержавеющей стали и ножниц.
Изделие изготовлено из высококачественного пластика и нержавеющей стали, имеет силиконовое основание, эргономичную ручку. Размер изделия 20.7*3.5*9.5 см. Имея такую точилку на своей кухне, с заточкой справится даже женщина, достаточно всего лишь вставить затупившийся нож лезвием вниз, потянуть несколько раз и нож становится острым.
Цена: US $8.89
реклама
Поясной органайзер
Многофункциональный органайзер подойдет для любых видов активного отдыха: рыбалки, охоты, альпинизма, кемпинга и многого другого. Изделие изготовлено из натуральной кожи.
Как пишет производитель: выкроен, покрашен и прошит вручную. Органайзер надевается на стандартной ширины ремень, есть отделы для ножа, фонарика, ручки и крепление для ключей. Будет идеальным подарком для мужчин.
реклама
Цена: US $14.72
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила