Портативная многофункциональная пила подойдет для резки древесины, стальных пластин, нержавеющей стали, алюминия, пластика, кожи и картона.

Лобзик изготовлен их высококачественных, высокопрочных материалов, имеет эргономичную противоскользящую ручку. Напряжение 220 В, частота 50 Гц, скорость без нагрузки до 3000 оборотов в минуту, номинальная мощность 650 Вт. Максимальный угол резки 45 градусов. Имеет регулятор пяти скоростей резки, для более точного управления, а так-же функцию вакуумной очистки.





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Цена: US $55.01

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Обратите внимание на зарядное устройство, для всех типов аккумуляторных батарей, мощностью от 2 Ач до 150 Ач, с номинальной мощностью 12В, 24В.

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Устройство изготовлено из высококачественных материалов, его размер 162*100*55 мм. На передней части расположен ЖК дисплей, на нем отображается весь процесс заряда аккумулятора. Питание происходит от сети 220 В. Зарядное устройство имеет защиту от перегрева, полярности, перенапряжения.







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Такой топорик будет отличным помощником для любителей активного отдыха: кемпинга, рыбалки, охоты, альпинизма.

Лезвие изготовлено из нержавеющей стали, ручка из дерева. Общая длинна всего 22 см, длинна лезвия 9.5 см, вес 430 грамм. Опасная часть топора упакована в чехол из плотного материала. Судя по отзывам покупателей, топор отличного качества и хорошо заточен.





Цена: US $13.45

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Эта точилка предназначена для заточки вольфрамовых, керамических ножей, ножей из нержавеющей стали и ножниц.

Изделие изготовлено из высококачественного пластика и нержавеющей стали, имеет силиконовое основание, эргономичную ручку. Размер изделия 20.7*3.5*9.5 см. Имея такую точилку на своей кухне, с заточкой справится даже женщина, достаточно всего лишь вставить затупившийся нож лезвием вниз, потянуть несколько раз и нож становится острым.





Цена: US $8.89

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Многофункциональный органайзер подойдет для любых видов активного отдыха: рыбалки, охоты, альпинизма, кемпинга и многого другого. Изделие изготовлено из натуральной кожи.

Как пишет производитель: выкроен, покрашен и прошит вручную. Органайзер надевается на стандартной ширины ремень, есть отделы для ножа, фонарика, ручки и крепление для ключей. Будет идеальным подарком для мужчин.

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Цена: US $14.72

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