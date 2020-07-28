Недорогие и полезные находки с Aliexpress: многофункциональный велосипедный светильник, мужские перчатки, игровая мышь и другие
Многофункциональный велосипедный светильник TRLIFE
Этот водонепроницаемый велосипедный светильник не только освещает путь в темное время суток, но и является креплением для смартфона, с функцией зарядного устройства. Изделие изготовлено из качественного пластика и силикона.
Его размер 12*5, 3*3.8 см. Сам светильник состоит из двух ламп и трех режимов освещения и динамиком 130 дБ. Ударопрочный зажим для смартфона подойдет для 4-6.5 дюймовых телефонов. В устройство встроена литиевая батарея, объемом 2000 мАч или 4000 мАч. Заряд батареи происходит через USB кабель. В комплект входит задний фонарь, с красной светодиодной лампой, с расстоянием освещения от 100-500 метров, размером 35*37.5*22 мм.
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Цена: US $6.29 - 22.49
Мужские перчатки из натуральной кожи Gours GSM046L
Мужские перчатки из 100% натуральной оленьей кожи. Подойдут для вождения автомобиля, велосипедных прогулок и так далее.
Магазин предлагает два цвета, коричневый и черный, а так-же два размера, L и M. При оформлении заказа можно выбрать понравившийся цвет и подходящий для вас размер изделия. Судя по отзывам покупателей, перчатки отличного качества, удобно сидят на руке.
Цена: US $20.88
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Беспроводная игровая мышь REDSTORM
Эта беспроводная игровая мышь имеет стильный, эргономичный дизайн, со светодиодной подсветкой.
Мышь имеет семь кнопок и один ролик, очень удобна и проста в использовании. Изготовлена из качественного металла и пластика, хорошо скользит и абсолютно бесшумная, не требует программирования, подключается автоматически. Регулируемое разрешение 800-1200-1600dpi.
Цена: US $8.99 - 9.99
Камера наружного наблюдения ANBIUX
Камера наружного наблюдения необходимая вещь в частном доме, отеле, квартире, офисе и так далее. Корпус устройства изготовлен из высококачественного пластика, который является водонепроницаемым, с защитой от пыли и солнца.
Головка камеры вращается на 270 градусов, с наклоном на 90 градусов. Управлять камерой можно через приложение на смартфоне. Камера имеет функцию датчика движения, благодаря встроенным светодиодным лампам, автоматически включается на движущиеся объекты. Камера оснащена динамиком и микрофоном. Устройство поддерживает локальное резервное копирование до 128 Гб на карту памяти. Благодаря технологии P2P можно просматривать видео в реальном времени.
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Цена: US $20.19 - 43.13
Мужской винтажный кожаный ремень DWTS
Вашему вниманию предлагается стильный, кожаный мужской ремень.
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Изделие изготовлено из натуральной кожи, пряжка из качественного, прочного металла. Длинна пряжки 7.5 см, ширина ремня 3.8 см. Размер ремня можно выбрать при оформлении заказа. Магазин предлагает 7 размеров, от 95 см-130 см.
Цена: US $7.89 - 8.89
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