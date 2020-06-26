Водонепроницаемые беспроводные наушники, с объемными басами и высокими частотами порадуют ценителей качественного звука, при прослушивании любимой музыки. Изготовлены наушники из качественного пластика и металла, размер наушников 39.2*115.4*23.5 мм, могут использоваться как в паре, так и отдельно.

Наушники упакованы в чехол-коробку, выполняющую функцию зарядного устройства. Зарядный отсек имеет литиевую батарею, емкостью 450 мАч, гарнитура 45 мАч. Размер чехла-коробки 64*54*28.6 мм. После первого сопряжения с мобильным устройством, последующие происходят автоматически. В комплект входят USB кабель и дополнительные колпачки-насадки.

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Цена: US $13.27

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Водонепроницаемый, портативный динамик, будет отличным спутником на свежем воздухе и в большом помещении, благодаря объемному и качественному звуку, на 360 градусов, и мощностью 40 Вт

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Еще одним достоинством является литиевый аккумулятор, емкостью 10000 мАч, что позволит при необходимости зарядить мобильный телефон. Время зарядки аккумулятора 4-5 часов, время непрерывной работы 15-18 часов. То, что динамик водонепроницаемый, позволит не беспокоиться, что на него попадут капли дождя или брызги воды.





Цена: US $86.25 - 93.15

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Это беспроводное зарядное устройство подходит для мобильных телефонов, с функцией беспроводной зарядки. Устройство изготовлено из алюминиевого сплава и закаленного стекла, размером 9.3*9.3*0.7 мм.

Очень важно то, что такое зарядное устройство абсолютно безопасно для здоровья человека, благодаря встроенному магнитному изоляционному листу. Имеет функцию быстрой зарядки, за 30 минут гаджет заряжается на 80%. Максимальная выходная мощность 15W. В комплект входит USB кабель Tupe-C.М





Цена: US $14.99 - 15.99

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Светодиодный светильник с магнитной левитацией, прекрасно впишется в интерьер комнаты или офиса. Парящий в воздухе глобус, в обрамлении круглой рамки, со светодиодной подсветкой создаст приятную атмосферу в темное время суток.

Изделие изготовлено из качественного пластика. Выходное напряжение 12 В постоянного тока, входное напряжение от 100-240 В. Магазин предлагает три цветовых решения, которые можно выбрать при оформлении заказа.





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Этот ароматический диффузор не только освежит помещение, но и придаст уют и комфорт, благодаря подсветке разными цветами, которые можно переключать.

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Его размер: 168*160*120 мм, изготовлен из высококачественного пластика, резервуар для воды имеет емкость 400 мл. Мощность диффузора 10 Вт. Время работы до 26 часов, в зависимости от интенсивности выходящего тумана.





Цена: US $20.99

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