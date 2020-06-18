Недорогие и полезные находки с Aliexpress: светодиодный колпачок для шин, массажная подушка для спины, умные часы и другие
Светодиодный колпачок для шин FORAUTO
Светодиодные колпачки подойдут для колес автомобилей, мотоциклов и велосипедов. Колпачок надевается на клапан и благодаря встроенным батарейкам и движению колес светятся, при остановке транспортного средства, отключаются.
Размеры колпачка 6*4*1 см, серебристый корпус с яркой светодиодной лампочкой. В комплект входит два колпачка. Магазин предлагает четыре цвета ламп: розовый, желтый, синий и зеленый. При оформлении заказа можно выбрать понравившийся цвет.
Массажная подушка для спины
Универсальная подставка под спину. Подойдет для автомобилей, дома, офиса, для поддержки спины и поясницы, при долгом нахождении в сидячем положении.
рекламаКаркас изделия изготовлен из прочной стальной проволоки, основа из нейлоновой сетки, по центру вставка с бусинами. Подставка легко моется, удобна и проста в использовании. Размер изделия 38*40 см. Крепится подставка благодаря вшитым ремешкам. Поставить ее можно на сидение автомобиля, офисный, домашний стул или кресло.
Цена: US $3.78 - 4.90
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Умные часы 4G
Эти многофункциональные водонепроницаемые смарт-часы имеют 1.54 дюймовый HD цветной сенсорный дисплей. Сетевая сеть 4G позволяет принимать видео звонки, голосовой вызов.
Поддерживают функции: будильника, шагомера, хронометра, имеет калькулятор, календарь, напоминание о сообщениях и звонках. В часы встроена литиевая батарея 1080 мАч. Совместимы с мобильными устройствами Android и IOS. Сетевая версия 4G watch поддерживает Wi-Fi доступ и подключение через систему Bluetooth.
Цена: US $60.00 - 66.00
Солнцезащитные очки DDSUN
Стильные и модные солнцезащитные очки не только подчеркнут вашу индивидуальность, но и защитят глаза от прямых солнечных лучей и света фар встречных автомобилей.
Оправа изготовлена из качественной нержавеющей стали, линзы из поляризованного стекла, с анти-бликовым покрытием. Магазин предлагает несколько цветовых решений, которые можно выбрать при оформлении заказа. Упакованы очки в плотный футляр, для удобного хранения.
Цена: US $81.89
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Ветряной генератор
Достоинствами этого ветряного генератора является красивый внешний вид, высокое использование энергии ветра, низкая вибрация, а так-же простая установка и техническое обслуживание.
Устройство изготовлено из пластика и нержавеющей стали, лопасти из нейлонового волокна. Вес устройства 9.5 кг. Пусковая скорость ветра 2 метра в секунду, максимально выдерживаемая скорость 50 метров в секунду. Имеет автоматическую регулировку угла ветра. Выходное напряжение генератора 12/24 В.
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Цена: US $162.47 - 199.43
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