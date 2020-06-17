Недорогие и полезные находки с Aliexpress: солнцезащитные очки с встроенными наушниками, велосипедный мини-насос, спортивные умные часы и другие
Солнцезащитные очки с встроенными наушниками
Солнцезащитные очки, с встроенными Bluetooth наушниками, стильные и очень удобные, подойдут для велосипедных прогулок, для автолюбителей, пробежек и так далее.
Наушники встроены непосредственно к раме очков и могут регулироваться на 270 градусов, для удобной посадки. Корпус очков изготовлен из высококачественного прочного пластика, линзы из поляризованного стекла, с анти-бликовым покрытием, защитят глаза от прямых солнечных лучей. Наушники совместимы со всеми мобильными устройствами, поддерживающими функцию Bluetooth. Имеют поддержку гарнитуры и громкой связи. В комплект входит USB кабель и чистящая салфетка.
Цена: US $14.00
Велосипедный мини-насос
рекламаМиниатюрный насос, с помощью которого можно накачать велосипедные шины, мячи, надувные игрушки, воздушные шары, легкий, прост в эксплуатации.
Благодаря своим миниатюрным размерам насос очень удобно хранить и переносить. Поверхность насоса изготовлена из прочного пластика, внутренняя часть из качественного алюминиевого сплава. В комплект входят: насос, держатель для насоса, винт, застежка «липучка»
рекламаЦена: US $7.34 - 8.81
Спортивные умные часы KSUN
Эти смарт-часы подойдут для любителей спорта, фитнеса, для людей, которые хотят контролировать некоторые параметры своего здоровья. Часы имеют функции контроля сердечного ритма, кровяного давления, кислорода в крови.
Браслет часов изготовлен из силикона, со стальной полосой, циферблат из закаленного стекла. В корпус встроена литиевая батарея, емкостью 150 мАч. Часы совместимы с мобильными устройствами систем IOS и Android. Синхронизация происходит благодаря функции Bluetooth.
Цена: US $29.00 - 30.93
Универсальный гаечный ключ
В комплект входят два гаечных ключа, большой ключ, размером 280 мм и маленький ключ, размером 210 мм.
Ключи изготовлены из хром-ванадиевой стали, с отделкой полированным хромом, рукоятка из прорезиненного материала, благодаря чему ключ плотно держится в руке и не скользит. Ключи подходят для подкрутки различных крепежных деталей. Ключи упакованы в пластиковый ящичек, что удобно для хранения и переноски.
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Цена: US $6.04 - 11.42
Циркулярная пила PROSTORMER
Ручная циркулярная пила по дереву, мощностью от 500-799 Вт, скоростью холостого хода 6000 оборотов в минуту, глубиной резки 22 мм.
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Вес изделия 2.5 кг, размер 380*150*130 мм, диаметр диска 85 мм. Устройство изготовлено из высококачественного пластика и нержавеющей стали. Питание происходит от сети 220 В.
Цена: US $55.79 - 99.41
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