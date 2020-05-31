Этот массажный пистолет используется для снятия мышечной боли, а так-же способствует циркуляции крови и лимфы. В комплект входят 6 сменных головок, для различных частей тела.

Имеется 20 регулируемых скоростей, можно выбрать скорость, которая больше подходит для вас. В устройство встроена литиевая батарея, емкостью 2400 мАч, время непрерывной работы 2 часа. На верхней части встроен светодиодный дисплей, с показателями заряда батареи. Максимальная скорость без нагрузки 3000 оборотов в минуту. В комплект входит сумка, для удобного хранения и переноски.

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Цена: US $67.32 - 102.00

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Это нарукавник, с чехлом для смартфона очень удобен для любителей фитнеса, бега, велосипедных прогулок и так далее. Изделие изготовлено из стрейчевого материала, с не скользящей и водоотталкивающей поверхностью.

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В нарукавнике три отдела, основной для смартфона, с прозрачной пленкой, боковой для наушников и мелких предметов и внутренний, для пластиковых карт и денежных купюр. Магазин предлагает несколько цветовых решений, при оформлении заказа можно выбрать понравившийся вариант.





Цена: US $4.50

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Такая бутылка идеально подойдет для воды, различных прохладных напитков, так же ее можно использовать как шейкер и миксер, для взбивания протеиновых коктейлей.

Бутылка изготовлена из качественного пластика и нержавеющей стали. Объем бутылки 750 мл, состоит из двух частей, основная емкость и мерный стакан, который прикручивается к нижней части бутылки. Крышка герметично закрывается и препятствует вытеканию жидкости, благодаря силиконовой прокладке. Бутылку можно мыть в посудомоечной машине.





Цена: US $11.42

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Эти водонепроницаемые наушники идеально подходят для любителей бега, велоспорта, пеших прогулок, йоги, тренажерного зала и других. Наушники обеспечивают невероятное звучание, благодаря функции Bluetooth 4.1 и качественным акустическим компонентам.

Микрофон Buil-in и технология CVC 6,0 обеспечивают четкий разговор при звонках. Благодаря эргономичным гибким ушным крючкам и наконечникам, с эффектом памяти наушники обеспечивают плотное прилегание и комфорт. Встроенная литиевая батарея обеспечивает до 7 часов прослушивания, время зарядки 1.5 часа.





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Бинокль ночного видения, с функциями видеосъемки и широкоформатного фото. Питание происходит от 6 литиевых батареек, типа АА. Время непрерывной работы 6-8 часов при видеосъемке.

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На верхней части корпуса клавиши управления устройством. Диаметр объектива 24 мм, размер дисплея 960*240 мм, цифровой зум 4Х, есть слот для карты памяти до 32 GB. Благодаря хорошему объективу и функции ночного видения, ночная съёмка доступна до 300 м, а фото и видео съёмка получается отличного качества. Устройство изготовлено из прочного пластика. В комплект к устройству входят USB кабель, плечевой ремень и сумка.





Цена: US $85.78

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