Недорогие и полезные находки с Aliexpress: многофункциональный массажный пистолет, спортивный нарукавник-чехол для смартфона, бутылка для напитков и другие
Многофункциональный массажный пистолет
Этот массажный пистолет используется для снятия мышечной боли, а так-же способствует циркуляции крови и лимфы. В комплект входят 6 сменных головок, для различных частей тела.
Имеется 20 регулируемых скоростей, можно выбрать скорость, которая больше подходит для вас. В устройство встроена литиевая батарея, емкостью 2400 мАч, время непрерывной работы 2 часа. На верхней части встроен светодиодный дисплей, с показателями заряда батареи. Максимальная скорость без нагрузки 3000 оборотов в минуту. В комплект входит сумка, для удобного хранения и переноски.
Цена: US $67.32 - 102.00
Спортивный нарукавник-чехол для смартфона Haissky
Это нарукавник, с чехлом для смартфона очень удобен для любителей фитнеса, бега, велосипедных прогулок и так далее. Изделие изготовлено из стрейчевого материала, с не скользящей и водоотталкивающей поверхностью.
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В нарукавнике три отдела, основной для смартфона, с прозрачной пленкой, боковой для наушников и мелких предметов и внутренний, для пластиковых карт и денежных купюр. Магазин предлагает несколько цветовых решений, при оформлении заказа можно выбрать понравившийся вариант.
Цена: US $4.50
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Бутылка для напитков AODMUKI
Такая бутылка идеально подойдет для воды, различных прохладных напитков, так же ее можно использовать как шейкер и миксер, для взбивания протеиновых коктейлей.
Бутылка изготовлена из качественного пластика и нержавеющей стали. Объем бутылки 750 мл, состоит из двух частей, основная емкость и мерный стакан, который прикручивается к нижней части бутылки. Крышка герметично закрывается и препятствует вытеканию жидкости, благодаря силиконовой прокладке. Бутылку можно мыть в посудомоечной машине.
Цена: US $11.42
Спортивные беспроводные наушники MPOW
Эти водонепроницаемые наушники идеально подходят для любителей бега, велоспорта, пеших прогулок, йоги, тренажерного зала и других. Наушники обеспечивают невероятное звучание, благодаря функции Bluetooth 4.1 и качественным акустическим компонентам.
Микрофон Buil-in и технология CVC 6,0 обеспечивают четкий разговор при звонках. Благодаря эргономичным гибким ушным крючкам и наконечникам, с эффектом памяти наушники обеспечивают плотное прилегание и комфорт. Встроенная литиевая батарея обеспечивает до 7 часов прослушивания, время зарядки 1.5 часа.
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Цена: US $18.60 - 21.90
Бинокль ночного видения
Бинокль ночного видения, с функциями видеосъемки и широкоформатного фото. Питание происходит от 6 литиевых батареек, типа АА. Время непрерывной работы 6-8 часов при видеосъемке.
рекламаНа верхней части корпуса клавиши управления устройством. Диаметр объектива 24 мм, размер дисплея 960*240 мм, цифровой зум 4Х, есть слот для карты памяти до 32 GB. Благодаря хорошему объективу и функции ночного видения, ночная съёмка доступна до 300 м, а фото и видео съёмка получается отличного качества. Устройство изготовлено из прочного пластика. В комплект к устройству входят USB кабель, плечевой ремень и сумка.
Цена: US $85.78
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