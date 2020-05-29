Трекер устанавливается в любом месте, на металлическую поверхность, так как он имеет магнитную поверхность. Поддерживает сеть 2G GSM.

Установив приложение на смартфон можно отслеживать проникновение в автомобиль, его кражу, передвижение. Можно установить безопасную зону нахождения автомобиля, если автомобиль выйдет из этой зоны, трекер подаст сигнал тревоги. Если автомобиль попадает в слепую зону, тогда подается сигнал SOS и координаты последнего местонахождения. Точность определения до 10 метров. Устройство имеет водонепроницаемый корпус, поэтому может быть установлен на днище автомобиля. Благодаря встроенной литиевой батареи, объемом 1500 мАч, работает на протяжении 30 часов.

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Цена: US $29.29 - 34.29

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Это классические мужские кварцевые часы, имеют нестандартную форму.

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Корпус часов изготовлен из высококачественного металлического сплава, циферблат из закаленного стекла, ремешок из качественной искусственной кожи. Диаметр циферблата 47 мм, ширина ремешка 23 мм, длина 25 см. На двух циферблатах показывается время двух часовых поясов. Магазин предлагает несколько цветовых решений, при оформлении заказа можно выбрать понравившийся вариант.





Цена: US $12.36

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Такая подушка подойдет для людей, которые долгое время проводят в сидячем положении.

Основа подушки выполнена из специальной пены, с эффектом памяти, чехол из качественного дышащего материала, который при необходимости можно снять и почистить. Благодаря такой подушке, нагрузка на спину и поясницу практически отсутствует. Магазин предлагает различные расцветки, при оформлении заказа можно выбрать понравившийся цвет.





Цена: US $17.60 - 34.12

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Часто мы берем своих питомцев с собой в поездки, и встает вопрос, как не испортить сиденья автомобиля. Выход есть, это чехол, который изготовлен из высококачественной, водонепроницаемой ткани Оксфорд.

Чехол крепится к четырем подголовникам передних и задних сидений, прикрывая собой практически всю заднюю площадь салона. Благодаря этому сиденья останутся чистыми, без повреждений и царапин. Чехол подойдет для многих моделей автомобилей, его размер 137*147 см.





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Беспроводной триммер будет отличным помощником на приусадебном участке, с его помощью можно подстричь или подравнять газон во дворе.

Триммер имеет встроенную литиевую батарею, объемом 3000 мАч. Вес устройства 1.555 кг, легкий и удобный в использовании. Длину ручки можно регулировать по высоте. Диаметр резки 14 см. Устройство изготовлено из алюминия и качественного пластика, нож из высококачественной стали.

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Цена: US $51.22

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