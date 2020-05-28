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Недорогие и полезные находки с Aliexpress: электрический секатор, набор инструментов, беспроводной гидролокатор и другие

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Электрический беспроводной секатор

Электрический беспроводной секатор предназначен для обрезки деревьев, виноградника и кустарника. Не большой вес 1830 грамм и не большие размеры 250х90 мм, дают возможность легко и уверенно пользоваться этим инструментом, сохраняя при этом высокую скорость и точность обрезки.

Максимальная толщина веток которые может обрезать секатор 40 мм. Корпус секатора изготовлен из высокопрочного пластика, а механизм и режущее полотно из высококачественной стали. В корпус устройства встроен разъем для подключения съёмного аккумулятора объёмом 2.0 Ач, номинальным напряжением 21V. В комплект входит: ключи для регулировки секатора, зарядное устройство и два аккумулятора.


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Цена: US $127.69

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Набор инструментов JAKEMY JM-P15

У каждого мужчины должен быть такой набор  для ремонта электрооборудования. Инструменты изготовлены из высокопрочного металла и пластика.

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В комплект входят: плоскогубцы, отвертки, электро-зонд,  паяльник, боковой пинцет, мультиметр,  и клейкая лента для изоляции. Набор упакован в чехол, размером 295х235х55 мм, что удобно для хранения и переноски.


Цена: US $43.49 - 51.58

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Беспроводной гидролокатор Lucky

Беспроводной гидролокатор для рыбалки.  Устройство оснащено  дисплеем 2.4 дюйма, водонепроницаемым корпусом и перезаряжаемой батареей 3,7 В.

Диапазон работы устройства 60 метров, радиус 90 градусов, угол луча 125 кГц, на глубину до 45 метров. На дисплее устройства отображаются единицы измерения, глубина, дальность, значок рыбы. При обнаружении рыбы гидролокатор оповещает звуковым сигналом. Устройство работает при температуре от -10 до +50 градусов.


Цена: US $56.55

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Солнцезащитные очки SHYBIRD

Новинка 2020. Солнцезащитные очки, в классическом стиле, подчеркнут вашу индивидуальность. Оправа изготовлена из качественного поликарбоната, линзы из поляризованного стекла.

Очки защитят глаза от попадания прямых солнечных лучей и яркого света фар встречных автомобилей, в темное время суток. Благодаря классической форме, очки подойдут как для мужчин, так и для женщин. Магазин предлагает разные цвета оправы и линз. При оформлении заказа можно выбрать понравившийся вариант.


Цена: US $5.59

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Беспроводные наушники HESTIA

Беспроводные стерео наушники Bluetooth V5.0 обеспечивают качественное звучание, с объемными басами и функцией активного шумоподавления.

Сенсорная кнопка, которая располагается на вкладыше, поддерживает воспроизведение, паузу, а так же обрабатывает входящие звонки. В чехол для наушников встроена литиевая батарея, объемом 3500 мАч, зарядка наушников происходит в течение 45 минут, при этом время воспроизведения 4-5 часов, зарядка аккумулятора происходит в течение 1 часа. После первого сопряжения с гаджетом, повторные подключения происходят автоматически.


Цена: US $9.79 - 13.18

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