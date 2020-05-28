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Недорогие и полезные находки с Aliexpress: зарядное устройство, беспроводной электрический гайковерт, автомойка и другие

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Зарядное устройство

Это зарядное устройство устанавливается в гнездо прикуривателя, в автомобиле. Устройство изготовлено из высококачественного пластика, со светодиодным дисплеем, на котором отображается напряжение в сети автомобиля, размер устройства 47*33*71.3 мм.

Зарядка имеет интеллектуальное охлаждение. Устройство безопасно в использовании и защитит аккумулятор заряжаемого гаджета. Удобен и практичен, есть возможность заряжать несколько устройств одновременно. В устройство встроены два разъема USB и разъем Type-C.

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Цена: US $4.99

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Беспроводной электрический гайковерт

Бесщеточный пневматический ключ ударного действия идеально подходит для легкого закрепления и удаления гаек.  Мягкая ручка для более удобного удержания в руке и полного контроля без утяжеления.

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18 Вт. литиевый аккумулятор, емкостью 4000 мАч обеспечивает высокую стабильную мощность и длительное время работы, а поставляемое в комплекте зарядное устройство обеспечит максимальную зарядку аккумулятора. Светодиодные индикаторы гарантируют отличную видимость в темное время суток. Компактная конструкция инструмента с двойными настройками скорости и скорости холостого хода (0-1600/0-2800 об / мин) и крутящим моментом 300-600 Нм облегчает даже самые сложные задачи.

Цена: US $96.99 - 149.49

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Автомойка BASEUS

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Пистолет высокого давления от бренда Baseus, прекрасно подойдёт для мытья автомобиля в домашних условиях. Для этого необходимо подключить разъём шланга к разъему у основания рукоятки пистолета и включить воду.

Нажатием на клавишу пистолета можно регулировать интенсивность подачи воды. На передней части пистолета расположен разбрызгиватель, благодаря которому можно регулировать степень интенсивности и распыления струи воды. Пистолет и разъёмы изготовлен из высококачественного сплава метала, а шланг для подачи воды из высокопрочного и эластичного материала устойчивого к низким и высоким температурам. Длина шланга без давления воды 10 м, под давлением воды 30 м.


Цена: US $33.14 - 46.39

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Многофункциональный охотничий нож Doom Blade

Многофункциональный нож, подойдет для кемпинга, охоты, рыбалки. Нож изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, с высокой устойчивостью против коррозии и износа.

Общая длина ножа 248 мм, длина лезвия 96 мм, толщина лезвия 4 мм. Ножом можно не только резать, но и использовать его в качестве секатора для обрезки веток. Нож упакован в чехол из прочного материала, для удобного и безопасного хранения и переноски.


Цена: US $24.21

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Перчатки для рыбалки

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Летние, дышащие перчатки для рыбалки, велоспорта, верховой езды и многого другого. Перчатки сшиты из качественного, прочного материала, наружная часть из дышащего, эластичного материала.

Внутренняя поверхность перчаток прорезиненная, благодаря чему предметы не будут скользить в руках. Перчатки защитят руки как от царапин, порезов, так и от прямых солнечных лучей. Магазин предлагает различные размеры и цвета, которые можно выбрать при оформлении заказа.


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Цена: US $4.00

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