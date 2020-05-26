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Недорогие и полезные находки с Aliexpress: автоматическое зарядное устройство, набор гаечных ключей, цифровой динамометрический ключ и другие

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Автомобильное зарядное устройство OUYORCAR

Каждый водитель сталкивается в процессе эксплуатации автомобиля, необходимостью зарядки аккумуляторной батареи. Бренд OUYORCAR предлагает полностью автоматическое зарядное устройство импульсного типа , практически для всех типов аккумуляторных батарей мощностью от 2 Ач до 150 Ач и напряжением 1х12/24V. 

Устройство компактных размеров 162х100х55 мм,корпус которого изготовлен из высокопрочного пластика. На передней части корпуса устройства расположен ЖК дисплей на котором во время зарядки отображается весь процесс восстановления аккумулятора. Такое устройство можно не бояться оставить включенным на длительное время без присмотра, так как оно оснащено защитой от перегрева благодаря встроенному вентилятору, а так же защитой от короткого замыкания, перегрузки по току, низкого напряжения и перенапряжения. Питание зарядного устройства происходит от сети 220В.


Цена: US $12.06 - 20.66

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Набор гаечных ключей HGhomeart

Такой набор гаечных ключей пригодится каждому автомобилисту. Ключи изготовлены из качественной хром-ванадиевой стали, устойчивой к давлению и эрозии.

В наборе 12 ключей, размеры которых от 8 до 19 мм, все ключи изготовлены в двухстороннем варианте, с одной стороны стандартный гаечный ключ, а с другой подвижная головка ключа с трещоткой. Для удобного хранения и переноски ключи помещаются в чехол из прочной непромокаемой ткани.


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Цена: US $12.38 - 39.75

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Динамометрический гаечный ключ WIZTANK

При ремонте автомобиля или другой техники требуется определенная нагрузка при затяжке гаек и болтов, чтобы не перетянуть или не сорвать резьбу.

Для такой точной работы подойдет цифровой динамометрический ключ от бренда WIZTANK. Ключ изготовлен из высококачественной хромо-ванадиевой стали, с подвижной и оснащенной трещоткой головки. Вращающийся механизм головки ключа переключается в зависимости от затяжки правой или левой резьбы. На боковой части ключа встроен ЖК дисплей, на котором отображается нагрузка при затягивании гайки, в случае максимальной нагрузки, чтобы предотвратить срыв резьбы, загорается красный светодиод. В основании рукоятки ключа расположен отсек для двух батареек АА.

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Цена: US $94.72 - 119.31

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Видеорегистратор Xiaomi

Видеорегистратор известного бренда Xiaomi обеспечивает качественную запись, имеет функцию подключения WI-FI, формат записи HD1080 P и ночной видеосъемки. Имеет широкий диапазон обзора, 130 градусов.

Благодаря технологии сжатия, устройство сохраняет видео высокого качества и экономит память устройства. Питание гаджета происходит через встроенный разъем микро USB, от автомобильной сети 12 В. При установке приложения на смартфон, можно отслеживать видеозапись на телефоне.


Цена: US $37.96 - 54.65

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Универсальный чехол на машину 

Универсальный чехол для автомобиля убережет машину от пыли, грязи, дождя и снега. Чехол сшит из качественного полиэстера и хлопка.

В чехол вшиты карманы для зеркал и боковая молния для удобного открытия передней двери, на поверхности вшиты светоотражающие полосы. Чехол предотвращает попадание прямых солнечных лучей в салон, благодаря этому температура в салоне останется прохладной. Магазин предлагает различные размеры чехлов, при оформлении заказа можно выбрать нужный размер.

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Цена: US $71.98 - 77.98

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пруфы) Весь мир их давно опроверг, разве что в фотошопе нарисуешь. Сама интел заявляет 95-125 для базовых частот(3.70 GHz) PL1. :D
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