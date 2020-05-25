Недорогие и полезные находки с Aliexpress: складные плоскогубцы, беспроводной триммер, садовый набор инструментов и другие
Складные плоскогубцы Ganzo
Многофункциональные складные плоскогубцы для любителей активного отдыха, рыбалки, охоты, походов.
Здесь есть практически все, для выживания: нож, ножницы, открывалка, пилки. В комплект входят переходник и насадки различных отверток, от плоских до крестообразных. Все это изготовлено из высококачественной нержавеющей стали. Инструмент укладывается в чехол, что удобно для хранения и переноски.
Беспроводной триммер для травы EAST
Незаменимая вещь для садоводов и дачников. Аккуратно подстричь траву на участке поможет такой беспроводной триммер.
Устройство изготовлено из высококачественного пластика и металла, имеет встроенную литиевую батарею, объемом 1300 мАч, время зарядки 4 часа, время непрерывной работы от 30-40 минут. Скорость без нагрузки составляет 8000 оборотов в минуту. Телескопическая ручка изготовлена из алюминия, регулируется по длине. Режущая головка регулируется под разным углом.
реклама
Цена: US $88.90
Садовый набор инструментов
Садовый набор инструментов, для сада, дачи, приусадебного участка. Эргономичный дизайн позволит легко и удобно использовать инструменты во время работы.
реклама
Изготовлены инструменты из высококачественного металла и пластика. В комплект входят: лопаты, грабли, секатор, садовые ножницы, бутылка для опрыскивания растений. Все инструменты уложены в пластиковый ящик, для удобного хранения и переноски.
Цена: US $22.35 - 23.36
Набор ножей XYj
Эти ножи изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. В состав сплава так же входит хром, это придает глянцевый блеск, который не тускнеет и не выцветает на протяжении долгого времени.
Эргономичная ручка ножа выполнена из качественных пород дерева. Ножи предназначены для резки мяса, хлеба, овощей и фруктов и многих других продуктов. Магазин предлагает покупку как одного ножа, так и комплекта, каждый нож упакован в пластиковый чехол.
Цена: US $7.69 - 58.77
Набор для пикника
реклама
Набор из четырёх стульев и стола, подойдет для дачи и кемпинга. Стол легко раскладывается, ножки регулируются по высоте 53х62х70 см, ширина стола 60 см длина 120 см, максимальная нагрузка на стол до 30 кг.
Стульчики так же раскладываются. Комплект изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава, очень удобен в переноске, так как имеет складную конструкцию, стулья складываются внутрь стола. В комплект входит чехол, для хранения и переноски.
Цена: US $44.80 - 61.60
рекламаПосмотреть товар
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила