Этот инструмент подойдет для резки мрамора, стекла, пластика, гранита, дерева, металла. Имеет водонепроницаемый и пылезащитный корпус.

Мощность резака 1500 Вт, скорость вращения 11500 оборотов в минуту. Диаметр пильного диска 110 мм. Максимальная толщина для резки 30 мм, угол распила 45 градусов. Питание происходит от сети 220 В. В комплект входят диски: по дереву, по металлу, две угольные щетки и пара перчаток.

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Цена: US $51.82

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Титановый многофункциональный швейцарский нож, идеально подойдет для любителей охоты, рыбалки, загородных поездок.

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Изготовлен нож из высококачественной нержавеющей стали. В разложенном виде длина ножа 15.5 см, длина лезвия 6.5 см. В своем комплекте нож имеет: ножницы, открывалку, штопор, отвертки, пилки. Нож упакован в чехол и в подарочную коробочку,





Цена: US $8.31

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Топор изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, рукоятка из качественного пластика и стекловолокна.

Длина 39 см, ширина рубящего лезвия 95 мм, длина полотна топора 191 мм, вес изделия 600 грамм. Для безопасного хранения и переноски полотно топора упаковано в чехол из плотной ткани. Такой топор будет необходим для похода, рыбалки, охоты и отдыха на природе.





Цена: US $20.40

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Водонепроницаемы бинокль с функцией ночного видения, предназначен для наблюдения за птицами, животными, окружающей средой, пригодится для любителей охоты, рыбалки, походов и отдыха на природе.

Бинокль изготовлен из высококачественного металла, покрытого эластичной резиной, что предотвращает повреждения при падении. Линзы изготовлены из прочного стекла, диаметр объектива 42 мм, максимальное увеличение в 10 раз. Видимость 6 градусов, 105/1000 метров. В комплект входит ремешок, салфетка для очистки линз, чехол для бинокля.





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Фонарь, который крепится на голове, незаменимая вещь на охоте, рыбалке и в походе. Состоит из повязки на которой крепится светодиодный фонарь и два вспомогательных.

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Питание происходит от двух литиевых аккумуляторов, мощностью 3.7 В, который можно заряжать через USB кабель. При необходимости можно зарядить смартфон. Фонарь изготовлен из высококачественного алюминия, пластика и закаленного стекла. Срок службы светодиода 10000 часов.

Цена: US $6.89 - 15.84

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