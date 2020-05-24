Недорогие и полезные находки с Aliexpress: беспроводная электрическая пила, набор инструментов, японский зеркальный нож и другие
Беспроводная электрическая пила LOMVUM
Это беспроводная направляющая электрическая пила, со светодиодной подсветкой, типа лобзика или ножовки, имеет пять скоростей, подходит для резки пластика, древесины, алюминия, нержавеющей стали и металлических пластин.
Имеет скорость без нагрузки 30000 оборотов в минуту. Максимальный угол резки 45 градусов. Вес пилы 1.8 кг. Номинальная входная мощность от 450 Вт, в зависимости от модели. Питание происходит от сети 220 В.
Цена: US $40.99 - 79.99
Набор инструментов LANNERET
Набор ручных инструментов, который всегда должен быть под рукой, для мелкого ремонта в доме и на даче.
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Инструменты изготовлены из прочного пластика и высококачественного металла. В набор входят плоскогубцы, отвертки, молоток-гвоздодер, рулетка, тестер, канцелярский нож и изолента. Инструменты упакованы в пластиковый ящик, что удобно для хранения и переноски.
Цена: US $15.11
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Японский зеркальный нож LENGREN D2
Отличный охотничий нож, выполнен в стиле самурайского клинка, из кованой высококачественной стали и ручной шлифовки, с трёхгранной заточкой.
Ручка изготовлена из дерева, с медной гравировкой. Длина ножа 25 см, толщина лезвия 0.4 см, ширина клинка 3.5 см. Вес ножа с чехлом 320 грамм, чехол изготовлен из качественной искусственной кожи.
Цена: US $34.56
Рыболовные перчатки Bassdash Astro
Такие перчатки подойдут для рыбалки, гребли, велоспорта, скалолазания и других видов активного отдыха.
Перчатки изготовлены из эластичной ткани: микрофибра, неопрена и спандекса. Ваши руки будут всегда сухими и прохладными, так как перчатки имеют дышащую текстуру. Так же очень важно, что такие перчатки защитят кожу рук от царапин, порезов и прямых солнечных лучей.
Цена: US $19.99
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Автоматическая палатка HUILINGYANG
Палатка для отдыха на природе, рыбалки, похода. В ней легко расположатся 3-4 человека. Палатка удобна тем, что она автоматически раскрывается, просто и легко устанавливается на поверхности земли.
Палатка сшита из прочного полиэстера, имеет размеры 280*200*120 см, водонепроницаемая и ветроустойчивая. Палатка упакована в специальную сумку-чехол, что удобно для хранения и переноски. Магазин предлагает три цвета, при оформлении заказа можно выбрать понравившийся цвет.
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Цена: US $73.58 - 79.99
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