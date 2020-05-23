Недорогие и полезные находки с Aliexpress: мужские кварцевые часы, зажигалка, беспроводная сабельная пила и другие
Мужские часы NAVIFORCE
Стильные, водонепроницаемые, кварцевые часы с двойным дисплеем подчеркнут вашу индивидуальность. Ремешок часов и корпус изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, циферблат из закаленного минерального стекла.
Диаметр циферблата 43.5 мм. Длина ремешка 240 мм. Стрелки на часах светятся в темное время суток. То, что часы водонепроницаемые, позволяет нырять в них на глубину до 30 метров. На часах отображается дата, год, день недели, есть функция будильника. Магазин предлагает разные цвета часов, при оформлении заказа можно выбрать понравившийся цвет.
Цена: US $22.99 - 27.99
Зажигалка
Роскошная газовая зажигалка с золотым и серебряным напылением, изготовлена из качественного металлического сплава.
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В корпус встроены часы, со светодиодной подсветкой. Размер зажигалки 74х38х18 мм. Зажигалка заправляется газом-бутан, цвет пламени-синий. Интенсивность пламени регулируется. Магазин предлагает два вида, с золотым и серебряным напылением, при оформлении заказа можно выбрать понравившийся цвет зажигалки. Такая зажигалка будет отличным подарком для мужчины.
Цена: US $5.03
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Беспроводная сабельная пила DEKO
Такая пила будет незаменимой помощницей в доме, на даче, на приусадебном участке. Устройство изготовлено из высококачественного металла и пластика.
В комплекте имеет четыре цельно-металлических лезвия и съёмный литий-ионный аккумулятор, объёмом 20 В. При полной зарядке устройство работает около часа. С помощью переключателя на корпусе устройства можно регулировать скорость работы пилы. Размер изделия 42х18х11 см, вес 2.66 кг. Скорость 3000 об/мин, мощность 800-999 Вт.
Цена: US $39.98 - 143.45
Многофункциональный складной нож
Такой многофункциональный нож подойдет для любителей активного отдыха, охоты, рыбалки. Изделие изготовлено из высокопрочного алюминиевого сплава и нержавеющей стали.
В этом ноже пять функций в одном: карабин с винтовым замком, нож для резки, крестообразная и плоская мини-отвертки, открывалка для бутылок. Размер ножа 18*6 см, в открытом виде.
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Цена: US $4.33
Светодиодный фонарь с USB портом
Этот фонарь можно использовать для поездок на природу, рыбалку, охоту, либо в других местах, где нет освещения. Устройство изготовлено из алюминиевого сплава и качественного пластика.
рекламаВ устройство встроена литиевая батарея, объемом 5400 мАч, благодаря чему время работы при ярком освещении 4 часа, при среднем 7 часов и при тусклом освещении до 20 часов. Имеет 9 режимов яркости. При необходимости можно использовать как зарядное устройство для смартфона. Расстояние луча фонаря до 30 метров. Зарядка фонаря происходит через USB кабель.
Цена: US $19.50
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