Настоящие беспроводные стерео наушники Bluetooth 5.0 обеспечивают качественное и чистое звучание, с объемными басами и функцией активного шумоподавления.

Сенсорная кнопка, которая располагается на каждом вкладыше, поддерживает воспроизведение, паузу, а так же обрабатывает входящие звонки. В чехол для наушников встроена литиевая батарея, объемом 480 мАч, зарядка наушников происходит в течение трех часов, при этом время непрерывной работы 18 часов. После первого сопряжения с гаджетом, повторные подключения происходят автоматически.

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Цена: US $21.52

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Отличный держатель для смартфона, с увеличением экрана телефона. Гибкий кронштейн, размером 60 см, изготовлен из авиационного алюминия и качественного пластика, увеличительная линза изготовлена из ультра-прозрачного экологически чистого акрилового материала.

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Достаточно закрепить смартфон на стойке, отрегулировать линзу, и можно наслаждаться качественным просмотром видео, играть в игры, не напрягая глаза, в отличие от того, когда вы смотрите в маленький экран смартфона. Магазин предлагает два вида линз, 8 дюймов и 12 дюймов. Благодаря гибкой конструкции легко складывается, что удобно для хранения и переноски.





Цена: US $10.67 - 14.49

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Все мы помним фотоаппарат Polaroid, с быстрой печатью фотографий. Его можно взять с собой в путешествия, поездки, что бы быстро запечатлеть важные и красивые моменты и сразу-же сделать фотографии.

Фотоаппарат имеет объектив на 35 мм, с высокочувствительной матрицей и постоянным фокусом. Печать фотографий происходит в течение 10 секунд, проявка 5 секунд. В комплекте идет кассета на десять снимков. В фотоаппарат встроена литиевая батарея, объемом 1100 мАч, зарядка происходит через USB кабель.





Цена: US $142.50 - 172.50

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Светодиодная лампа с флуоресцентной доской, для различных записей и заметок, прекрасно впишется в интерьер комнаты. С помощью сенсорного переключателя можно регулировать яркость.

Имеет встроенный аккумулятор 1200 мАч, время зарядки 2-3 часа, время работы до 14 часов, в зависимости от выбранного освещения. Зарядка происходит через USB кабель. Высота светильника 26 см. Изготовлен из качественного пластика и металла.





Цена: US $11.24 - 14.98

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Беспроводная, водонепроницаемая Bluetooth колонка, размером 180*63*63 мм, порадует своим качественным звучанием и объемными басами. Колонка изготовлена из высококачественного пластика.

Имеет встроенный аккумулятор 1800 мАч, время зарядки 4 часа, время непрерывной работы до 10 часов, зарядка происходит через USB кабель. Синхронизируется с компьютером, планшетом, смартфоном, а так же имеет встроенный разъем для TF card. Поддерживает функцию MP3 и радио FM.





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