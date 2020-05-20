Это оригинальный USB кабель, со светодиодной подсветкой, подойдет для многих моделей смартфонов.

Его длина составляет 90 см, имеет два разъема, USB и micro USB. Кабель для зарядки смартфона можно подключать к ноутбуку, компьютеру, а так же через адаптер к сети 220 В. Очень удобный в использовании, благодаря своей гибкости и прочности, а светодиодная подсветка создаст приятную атмосферу в помещении.

анонсы и реклама RTX 2070 почти по довирусной цене в Ситилинке

Цена: US $1.95 - 2.20

Посмотреть товар





Мужские кварцевые часы, корпус которых изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, с диаметром циферблата 47 мм, с ремешком шириной 24 мм, имеют двойной дисплей и светящиеся стрелки. Выглядят стильно и дорого.

Идеально подойдут для любителей активного отдыха, спорта, а так же для любителей дайвинга. Часы имеют следующие функции: альтиметр, барометр, компас, термометр, шагомер, показатель давление воздуха. В таких часах можно смело нырять в воду, на глубину до 50 метров, так как часы являются водонепроницаемыми.

реклама

Цена: US $91.08

Посмотреть товар





Термос изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, имеет термо-клапан, который предотвращает вытекание жидкости и падение ее температуры.

реклама

Очень удобный в использовании, так как имеет небольшие размеры, магазин предлагает термосы двух размеров: длина 20*6.7 см, длина 25*6.7 см. Такой термос можно брать с собой в поездки, на работу, на отдых. В наличии есть различные цвета, при оформлении заказа можно выбрать понравившийся цвет.





Цена: US $16.00 - 18.00

Посмотреть товар





Стильные, поляризованные солнцезащитные очки, имеют алюминиевый корпус, линзы изготовлены из высококачественного стекла, с анти-бликовым покрытием.

Очки защитят глаза от прямых солнечных лучей, а так же от света фар встречных автомобилей, в темное время суток. Очки не только подчеркнут вашу индивидуальность, но и позаботятся о ваших глазах. Благодаря классической форме, очки подойдут как для мужчин, так и для женщин.





Цена: US $9.89

Посмотреть товар





Радиоприемник небольших размеров, 120*80*20 мм, и весом всего 160 грамм. Имеет встроенный аккумулятор 1000 мАч, заряжается через USB кабель.

реклама

В приемник встроены MP3-плеер, диктофон, есть запись радио эфира. Устройство обеспечивает стабильный прием в диапазонах: AM, FM, SW. На фронтальной части расположен жидкокристаллический дисплей, на котором отображаются радиоволны, заряд батареи и MP3 плеер. В комплект входит ремешок для переноски приемника и подставка.

Цена: US $18.52

Посмотреть товар



