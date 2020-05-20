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Недорогие и полезные находки с Aliexpress: светящийся кабель, мужские кварцевые часы, термос и другие

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Светящийся кабель USB 

Это оригинальный USB кабель, со светодиодной подсветкой, подойдет для многих моделей смартфонов.

Его длина составляет 90 см, имеет два разъема, USB и micro USB. Кабель для зарядки смартфона можно подключать к ноутбуку, компьютеру, а так же через адаптер к сети 220 В. Очень удобный в использовании, благодаря своей гибкости и прочности, а светодиодная подсветка создаст приятную атмосферу в помещении.

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Цена: US $1.95 - 2.20

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Мужские часы NORTH EDGE

Мужские кварцевые часы, корпус которых изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, с диаметром циферблата 47 мм, с ремешком шириной 24 мм, имеют двойной дисплей и светящиеся стрелки. Выглядят стильно и дорого.

Идеально подойдут для любителей активного отдыха, спорта, а так же для любителей дайвинга. Часы имеют следующие функции: альтиметр, барометр, компас, термометр, шагомер, показатель давление воздуха. В таких часах можно смело нырять в воду, на глубину до 50 метров, так как часы являются водонепроницаемыми.

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Цена: US $91.08

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Термос Coffe Boy

Термос изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, имеет термо-клапан, который предотвращает вытекание жидкости и падение ее температуры.

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Очень удобный в использовании, так как имеет небольшие размеры, магазин предлагает термосы двух размеров: длина 20*6.7 см, длина 25*6.7 см. Такой термос можно брать с собой в поездки, на работу, на отдых. В наличии есть различные цвета, при оформлении заказа можно выбрать понравившийся цвет.


Цена: US $16.00 - 18.00

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Солнцезащитные очки VEITHDIA

Стильные, поляризованные солнцезащитные очки, имеют алюминиевый корпус, линзы изготовлены из высококачественного стекла, с анти-бликовым покрытием.

Очки защитят глаза от прямых солнечных лучей, а так же от света фар встречных автомобилей, в темное время суток. Очки не только подчеркнут вашу индивидуальность, но и позаботятся о ваших глазах. Благодаря классической форме, очки подойдут как для мужчин, так и для женщин.


Цена: US $9.89

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Радиоприемник RETEKSS V115

Радиоприемник небольших размеров, 120*80*20 мм, и весом всего 160 грамм. Имеет встроенный аккумулятор 1000 мАч, заряжается через USB кабель.

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В приемник встроены MP3-плеер, диктофон, есть запись радио эфира. Устройство обеспечивает стабильный прием в диапазонах: AM, FM, SW. На фронтальной части расположен жидкокристаллический дисплей, на котором отображаются радиоволны, заряд батареи и MP3 плеер. В комплект входит ремешок для переноски приемника и подставка.

Цена: US $18.52

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DiLouk
22:50
Чепуха. Процессоры нужны для синтетических бенчмарков. Все это знают.
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Елисей Творимиров
22:49
Во упоротый тролль то попался. Там на твоей фотке под сокетом надпись Alienware.)) Иди спать уже.
Intel Core i9-10900K разогнан до 7,7 ГГц на всех 10 ядрах
Dmitry Zharovin
22:49
Вытянет. Но нужно ставить кастом без gapps на 6 либо 7 андроиде+ youtube vanced. Но рассчитывать на то, что у школоты, по незнанию мнящей себя аффтаром, хватит на это мозгов, я бы не стал.
Ископаемый планшет Samsung на Android 4.4 в 2020
Rustam Ismailov
22:49
Ну наверно на Россию надеются,Сколково Рогозин и прочие жополизы наверно докладывают что они могут все сделать
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korn87
22:49
тест аиды64 на латентность однопоточный, значит 10900к должен кочегарить на 5,2ГГц, Даже на 9900 на такой частоте 34,5нс, на 10900 должно быть ещё меньше, тест:
Процессор Intel Core i9-10900K — новый игровой король — тестирование El Chapuzas Informático
MriS
22:48
Вроде первый CCD от 3800х, а второй 3700х. 24 линии у него( 16 - вк, 4 - чипсет, 4 - ssd) + у Х чипсетов восемь.
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I9-master
22:48
Это доска под слив тредрипперов за 100-200 долларов. Сама доска - типичный ноунейм Китай. Амдшники поняв, что их керогаз ничего не тянет начали их сливать на алике задаром
Intel Core i9-10900K разогнан до 7,7 ГГц на всех 10 ядрах
Saint_Diver
22:46
>>>8 ядер там очень слабые, ставятся с бракованных 3700х Подтвердите ваше утверждение какими-нибудь доказательствами, пожалуйста.
Процессоры Intel - хороший выбор для работы в Adobe Premiere Pro CC
Елисей Творимиров
22:45
Это материнка Dell Alienware Area 51 R3 Series. Несчастный тролль-эдик.)
Intel Core i9-10900K разогнан до 7,7 ГГц на всех 10 ядрах
Елисей Творимиров
22:42
Вот же бред) Оцени потенциал вот этого кристалла тогда!))
Intel Core i9-10900K разогнан до 7,7 ГГц на всех 10 ядрах
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