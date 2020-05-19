Такой светильник не только создаст уютную атмосферу в помещении, но и очистит воздух, так как внутри емкости, изготовленной из прочного стекла, находятся соляные кристаллы из натуральных минералов.

При нагреве лампы выделяются отрицательные ионы, которые нейтрализуют лишние положительные ионы в воздухе. Лампа может удалять неприятные запахи, дым, различных микробов в воздухе. Мягкий свет поможет вам расслабиться, стабилизировать эмоции, эффективно снять усталость глаз. Светильник прекрасно впишется в интерьер дома и офиса.

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Цена: US $44.24 - 47.24

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Портативные цифровые часы, с функциями будильника, FM радио, показателями текущей температуры в помещении.

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Корпус часов изготовлен из качественного пластика, его размер 176*69 мм. Есть разъемы для USB и microSD, наушников и флеш-накопителя. Благодаря функции Bluetooth можно слушать музыку предварительно синхронизируя его с гаджетом. Имеет стильный вид, прекрасно впишется в любой интерьер дома и офиса.





Цена: US $49.10

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Отличный помощник для уборки дома. Беспроводной, умный, планируемый пылесос. Устройство почистит, помоет в самых труднодоступных местах, соберет пыль, грязь, волосы и другой мелкий и крупный мусор

Пылесос обладает функциями анти-падения, анти-столкновения, автоматической зарядкой. Имеет большую емкость пылесборника на 600 мл. Функция распознавания ковра позволяет проникать в ворс на расстояние до 15 мм, соответственно чистка будет максимально качественной. Пылесос настолько тонкий, что позволит работать в самых узких местах. Имеет встроенную литиевую батарею, емкостью 2000 мАч, это гарантирует уборку территории в 120 квадратных метров. Управлять устройством можно через приложение на смартфоне.





Цена: US $163.67 - 184.79

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Если Вы приобретете такую машинку, не нужно будет ходить каждые две недели в парикмахерскую и можно неплохо сэкономить. Корпус машинки изготовлен из качественного пластика и нержавеющей стали, в корпус встроен светодиодный дисплей, который показывает длину среза, а так же уровень заряда батареи.

Материал ножей титан +керамика. Машинкой можно пользоваться как проводной, так и беспроводной. В устройство встроена литиевая батарея, емкостью 1200 мАч, время зарядки 1.5 часа, время непрерывной работы 90 минут. В комплект входят: тонкая расческа, 6 насадок для разного уровня стрижки, щеточка для чистки машинки, USB кабель и адаптер.









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Power Bank с поддержкой быстрой зарядки, размером 161.2*74.5*34 мм, встроенной литиево-полимерной батареей, емкостью 30000 мАч.

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Корпус устройства изготовлен из высококачественного пластика, на фронтовой части располагается цифровой дисплей с показаниями заряда и разряда батареи. Подходит для зарядки различных гаджетов. Имеет разъемы USB, micro USB, USB Type-C. Зарядка Power Bank происходит от сети 220 В.





Цена: US $36.31

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