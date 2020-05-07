Отличный Pover Bank, с поддержкой быстрой зарядки и емкостью батареи 30000 мАч.

Размер устройства 145х65х38 мм, корпус изготовлен из качественного пластика, на передней панели встроен светодиодный цифровой дисплей, на котором отображается оставшаяся мощность. Устройство совместимо с различными гаджетами. Обеспечивает быструю зарядку для нескольких устройств одновременно. Аккумулятор заряжается на протяжении трех часов, время работы до 7 дней.





Цена: US $50.99

реклама

Стильные мужские поляризационные очки, не только подчеркнут вашу индивидуальность, но и защитят от прямых солнечных лучей.

Корпус очков изготовлен из алюминиево-магниевого сплава, линзы из высококачественного стекла, с анти бликовым покрытием. Магазин предлагает девять различных цветов, при оформлении заказа можно выбрать понравившийся цвет. В комплект входит оригинальный футляр, мягкий чехол и специальная салфетка для бережного очищения стекол.

реклама

Цена: US $11.61

Посмотреть товар

Это беспроводная стерео система, со встроенным Bluetooth 5, с качественным звуком, объемными басами и чистыми высокими частотами. Упакованы в оригинальный, круглый портативный чехол, который является зарядным устройством.





В чехол встроен литиевый аккумулятор, объемом 450 мАч, время работы при полном заряде 3-4 часа. Еще одним достоинством является то, что наушники водонепроницаемые, можно не бояться попадания на них капель пота, дождя и брызг воды. Наушники автоматически подключаются к другим гаджетам, после первого сопряжения.









Цена: US $25.30

Посмотреть товар

Роскошный кожаный чехол подойдет для большинства моделей Samsung. Чехол изготовлен из качественной искусственной кожи, с силиконовой вставкой.

Надежно защитит смартфон от царапин, пыли, грязи, влаги и является противоударным. Так же чехол выполняет функцию подставки. На внутренней части имеются кармашки для пластиковых карт, для денежных купюр, что очень удобно при использовании. Магазин предлагает несколько расцветок, которые можно выбрать при оформлении заказа.

реклама

Посмотреть товар

Очень удобная и нужная вещь в наше время, чтобы хранить нужную информацию и иметь её всегда под рукой. Флеш-накопитель от бренда WANSENDA поможет в этом.

Устройство имеет расширенный объем памяти от 4Гб до 256Гб, а так же два разъёма USB: USB 2.0, микро USB для подключения к смартфону. Накопитель изготовлен из метала и высококачественного пластика, размером 68*17*5 мм. Разъёмы при не использовании закрываются колпачками, которые предотвращают попадание пыли и влаги. Магазин предлагает различные цвета, при оформлении заказа можно выбрать понравившийся цвет.

Цена: US $2.78 - 18.99

реклама