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Недорогие и полезные находки на Aliexpress: беговая дорожка, радиоуправляемая лодка, светодиодный фонарь и другие

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Беговая дорожка

Многофункциональная беговая дорожка, благодаря своим компактным размерам не займет много места в квартире, доме или другом помещении. Скоростной режим от 1-12.8 км/ч.




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Длина беговой ленты 122 см, имеются поручни для безопасности, имеет сбалансированный амортизатор и мощный бесшумный электродвигатель. В центральной части дорожки установлен дисплей с блоком управления, и 12 программами. Еще одним достоинством беговой дорожки является встроенный Bluetooth, благодаря которому можно наслаждаться музыкой, во время занятий.


Цена: US $334.85 - 373.33

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Радиоуправляемая лодка Lingboxianzi

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Для любителей рыбалки такая лодка поможет доставить прикормку на расстояние до 500 м. Лодка изготовлена из высококачественного пластика, с электрическими компонентами. На верхней части расположены два контейнера, которые с помощью пульта управления сбросят прикорм в нужном месте.


Лодка имеет водонепроницаемую конструкцию с двойным электродвигателем, и встроенным литиевым аккумулятором объемом 5200 мАч. Время зарядки аккумулятора 10-12 часов, время непрерывной работы до 24 часов. Еще одним достоинством является встроенная подсветка, которая позволит использовать лодку в темное время суток. Лодка может перевозить груз до 1.5 кг.



Цена: US $99.12

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Светодиодный фонарь

Такой светодиодный фонарь будет незаменимым для любителей рыбалки, кемпинга и активного отдыха. Изделие изготовлено из качественного пластика, имеет складывающуюся конструкцию, что очень удобно для хранения и переноски.


Имеет встроенную литиевую батарею, объемом 650 мАч, зарядка происходит как от солнечной энергии, так и от сети 220 В. Время работы до 12 часов. Так же на корпусе встроен USB разъем для зарядки гаджетов. Еще одно достоинство заключается в том, что фонарь водонепроницаемый, что позволит пользоваться им в дождливую погоду.




Цена: US $12.09

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Многофункциональная палатка

Это шестиугольная палатка для 3-4 человек, два в одном. Внешняя часть палатки изготовлена из плотной, водонепроницаемой ткани, размером 245х245х165 см, внутренняя часть изготовлена из сетки и полиэфирной ткани, размером 240х240х160 см.


Палатка легко устанавливается, имеет прочную конструкцию, в дневное время можно установить только внутреннюю часть, что бы была возможность любоваться местностью, но при этом быть защищенными от различных насекомых. А в ночное время можно накинуть наружную часть, которая дополнительно защитит от дождя и ветра. Упакована в сумку, благодаря которой ее удобно переносить и хранить.





Цена: US $129.50 - 130.24
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Портативный светодиодный Bluetooth динамик

Отличный светодиодный, беспроводной динамик, с функциями Bluetooth, MP3, FM радио, с чистым, объемным звучанием и стильным дизайном, со светодиодной подсветкой.

Устройство изготовлено из качественного пластика, с встроенной литиевой батареей, объемом 1200 мАч. Синхронизируется с различными гаджетами, такими как телевизор, ноутбук, планшет, телефон и другие. Заряжается с помощью USB, в течение 1-2 часов, время работы 4-5 часов.


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Цена: US $14.70

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gw
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На самом деле нет никакой разницы на каком уровне происходит ограничение fps, т.к. если ограничить частоту кадров выводимую GPU, то сокращается и количество вызовов на отрисовку от CPU. Главное следи...
Как я лочил fps и что из этого получилось
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08:17
А мог бы потратить это время на что-то полезное
AMD Ryzen 9 3950X на частотах свыше 5.5 ГГц обновил рекорды
Alles_Luge
08:14
Баллистикы AES действительно начали пропадать, причём версии 3200. 3000-х у нас пока хоть жопой жуй.
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Alles_Luge
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Заносит его местами. Хотя кто его знает, может так оно и случится.
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Zmey1945
08:11
Благодарю. Радик 480х6, д5, ватер на врм и проц. Скальп,жм
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DooC
08:03
да хоть и 128 ставите лишь бы вам это нравилось
Пять причин, по которым я купил 32 Гб памяти в бюджетный компьютер в 2020 году
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