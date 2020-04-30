Это беспроводная зарядная база 4 в 1, где можно одновременно зарядить смартфон, наушники, ручку и смарт часы. Устройство изготовлено из высококачественного пластика, использует самые передовые технологии управления, защитит аккумулятор гаджетов от перегрузки и перезаряда.

Зарядка гаджетов происходит на протяжении трех часов. База подключается через USB кабель к источнику питания. Еще одним достоинством является то, что устройство можно сложить, что очень удобно для хранения и переноски. Благодаря такой станции на рабочем столе будет сохраняться порядок, а стильный внешний вид впишется в интерьер комнаты, офиса, спальни и гостиной.





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Цена: US $14.82 - 17.98

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Этот угловой светильник создаст невероятную атмосферу в помещении. Устанавливается в любой свободный угол комнаты.

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Светильник изготовлен из высококачественного алюминиевого сплава, высота 140 см, размер основания 40 см, что придает высокую устойчивость. Изменение цвета и яркости происходит с помощью регулятора управления. Срок службы лампы около 25000 часов. Питание происходит от сети 220 В.









Цена: US $95.00 - 120.00

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Очень удобная машинка, так как имеет три функции: триммер, бритва для коррекции бороды и машинка для стрижки, что может значительно сэкономить средства в сравнении с походом в парикмахерскую.





Устройство изготовлено из высококачественного пластика, а лезвия из нержавеющей стали, размер машинки 16.1х4.5. Имеется встроенный аккумулятор емкостью 600 мАч, время зарядки 8-12 часов, время непрерывной работы 1 час. Зарядка происходит через USB кабель. В комплект входит четыре насадки с ограничителем, машинка для стрижки волос, насадка-тример, бреющая головка, щеточка для очистки и USB кабель.









Цена: US $12.54

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Новинка 2020. Кожаный стильный кошелек-клатч, который изготовлен из натуральной воловьей кожи, прочный и удобный в использовании. Внутренняя подкладка изготовлена из качественного полиэстера.





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Его размер 20х12х2.5. Имеет секции для купюр, монет, банковских карт и карман для смартфона. Для закрытия отделов вшиты кнопки и замки-молнии. Для удобства ношения, с помощью карабина, можно пристегнуть ремешок.

Цена: US $19.38

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Маленький, размером всего 5х3.1х1.7 см, плеер выполнен в стильном изысканном дизайне, с 4.3 дюймовым дисплеем и зажимом на задней части устройства. Корпус изготовлен из высококачественного алюминиевого сплава.

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Имеет встроенную перезаряжаемую литиевую батарею. Зарядка устройства происходит через USB кабель, в течение двух часов, время непрерывной работы 10 часов. Поддерживает цифровое воспроизведение музыки и FM радио. Магазин предлагает различные цвета, которые можно выбрать при оформлении заказа.









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